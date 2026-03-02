ＮＹ原油時間外 8カ月ぶり75ドル OPEC＋増産が価格抑制するとの見方も ＮＹ原油時間外 8カ月ぶり75ドル OPEC＋増産が価格抑制するとの見方も

ＮＹ原油時間外 8カ月ぶり75ドル OPEC＋増産が価格抑制するとの見方も



東京時間08:25現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝72.23（+5.21 +7.77%）



NY原油は時間外で一時1バレル＝75.30ドル台にまで上昇、昨年6月下旬以来およそ8カ月ぶり高値をつけている。ホルムズ海峡が事実上封鎖された状態だという、速やかに再開されなければ1バレル＝100ドルに上昇するとの見方もある。



一方、OPEC＋増産が高値を抑制するとの指摘もある。先週末、OPEC+8カ国は4月に日量20万6000バレルの増産再開で合意した。



ただ、ホルムズ海峡が使えなければ意味がない。

