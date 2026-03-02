「オープン戦、楽天１−０広島」（１日、倉敷マスカットスタジアム）

広島の新外国人、フレディ・ターノック投手（２７）が１日、先発で４回４安打無四球１失点の好投を披露し、開幕ローテ入りへ順調な調整ぶりをアピールした。来日最速となる１５５キロを２度計測するなど、直球の威力は十分。新井貴浩監督（４９）は、「イニングが伸びても真っすぐの力が落ちない」と高い評価を与えた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−ターノックが好投。

「ナックルカーブもキレていた。今日投げた投手全員良かったです」

−大瀬良も結果を残した。

「良かったかなと思います」

−ドラフト２位・斉藤汰は中継ぎで起用。

「今、いろいろ試している段階なんで。空振りを取れるボールもあるし」

−中継ぎも視野に。

「そうですね、視野には入ってます」

−打線は３安打で完封負け。

「ヒットは３本ですけど、昨年までより期待感はあるよね。得点圏にランナーが進んだ時とか。見ていて、やるんじゃないかっていう期待感はあります」

−スタメンの林は２打席で交代。予定通りか。

「予定通りじゃない。内容が悪いから」

−今後の試合でも内容を見ていく。

「それは言ってるじゃん、結果と内容を見ていくよって。そんなにチャンスは多くないから」