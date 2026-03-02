広島・新井監督 ターノック「ナックルカーブもキレていた」打線「ヒットは３本ですけど昨年までより期待感はある」【一問一答】
「オープン戦、楽天１−０広島」（１日、倉敷マスカットスタジアム）
広島の新外国人、フレディ・ターノック投手（２７）が１日、先発で４回４安打無四球１失点の好投を披露し、開幕ローテ入りへ順調な調整ぶりをアピールした。来日最速となる１５５キロを２度計測するなど、直球の威力は十分。新井貴浩監督（４９）は、「イニングが伸びても真っすぐの力が落ちない」と高い評価を与えた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−ターノックが好投。
「ナックルカーブもキレていた。今日投げた投手全員良かったです」
−大瀬良も結果を残した。
「良かったかなと思います」
−ドラフト２位・斉藤汰は中継ぎで起用。
「今、いろいろ試している段階なんで。空振りを取れるボールもあるし」
−中継ぎも視野に。
「そうですね、視野には入ってます」
−打線は３安打で完封負け。
「ヒットは３本ですけど、昨年までより期待感はあるよね。得点圏にランナーが進んだ時とか。見ていて、やるんじゃないかっていう期待感はあります」
−スタメンの林は２打席で交代。予定通りか。
「予定通りじゃない。内容が悪いから」
−今後の試合でも内容を見ていく。
「それは言ってるじゃん、結果と内容を見ていくよって。そんなにチャンスは多くないから」