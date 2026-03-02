女優でキックボクサーでもある宮原華音（29）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ドレスアップ姿を披露した。

「久しぶりにドレスアップしてすっごくワクワクしました」と、ドレスアップしたショットをアップ。

「普段履かないヒール履くと身が引き締まるし背筋ピンっとなりますね」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「いつもとは違った雰囲気で素敵です」「雰囲気ステキです 本当美人さんだ」「大人」「すごく似合ってる」「おしゃれで可愛い」「キレイでビックリ」などの声が寄せられている。

宮原は、2017年に第5回ジャパンアクションアワードのベストアクション女優賞で優秀賞を受賞。テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（日曜前9・00）に、冥黒の三姉妹の次女・クロトー役でレギュラー出演するなどしており、「チャームポイントは腹斜筋」と公言。

また、女優業の傍ら、23年4月には格闘技イベント「RISE」のリングでキックボクサーとしてデビューし、小学生の頃から続けている空手の実力を生かし1ラウンド39秒の衝撃KO勝ちを収めている。