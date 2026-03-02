「オープン戦、楽天１−０広島」（１日、倉敷マスカットスタジアム）

小さく拳を握った。八回２死。広島・大瀬良大地投手が黒川を空振り三振に斬る。「３者連続三振は、自分の柄には合わないですけど。でも、三振を取れたのは自信にしていきたい」。マッカスカー、伊藤裕、黒川をピシャリ。最高の形で任務を終えた。

倉敷で、直球の復活を印象づけた。３番手で登板し、七回１死一、二塁。中島へ投じた６球目は、この日最速となる１４９キロを計測した。

「出力の感じや、体の動きよりは良かった。球速は、出ていたんじゃないかなっていう手応えはあります」

キャンプから、筋力トレでは重量を増やした。スピードが出ていたときの投球映像を見返し「どこが違うのかな」。自分と向き合い、３４歳の今の体で最も球速が出るフォームを模索した。地道な毎日が、花を咲かせようとしている。

「真っすぐが投手の基本。変化球待ちをされていると、ああいう反応にはならない」。３者連続三振の場面も、決め球とした変化球の前に、直球を投げイメージを植え付けていた。理想像の投球に近づいてきた。

右肘手術後最長となる３回を投げ、３安打４奪三振無失点。球数は、今年の実戦登板で最も多い５２球を数えた。「ここまでの出力で、投げられたのは多分、今年初めて。もちろん張りとかは出てくるのでしょうけど、体全体に。それはもう慣らしていくものですから」。心地よい疲労感を感じながら、視線を上げた。

今年の開幕ローテ争いは、横一戦。奪い取るものだ。「やっぱりローテーションで回っていきたいなっていう思いは、これまでと変わらず強く持っている。負けられない」。投手最年長は、取り戻した直球のように、力強く、前へ進む。