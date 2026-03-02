今回は、学歴をバカにした義母の態度が豹変した理由についてのエピソードを紹介します。

さんざん学歴をバカにしていたのに…

「結婚が決まり、義実家に挨拶に行きました。義母に学歴を聞かれたので、『高卒です』と答えたら、露骨にバカにされました。とはいえ、義母自身も大学を出ていないようですが……。

そして義母に『あなた、何の仕事してるの？』と聞かれたので、『いくつか会社を経営している』と正直に答えると、義母の態度が豹変したんです。『かなり稼いでるんでしょ？』『これで私の老後も安心ね』『今度海外旅行に連れてってよ』と言ってきましたが、無視しました。

夫には以前から『母さんは毒親なんだ。正直縁を切りたいと思ってる』と言われていたんですが、義母に会って納得しました。結婚後、義母とはできるだけ関わらないようにし、義実家から飛行機でしか行けない距離に住むつもりです」（体験者：20代女性・会社経営／回答時期：2024年9月）

▽ いろいろありえない義母ですね。今後、できるだけ関わらないようにするのが正解かもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。