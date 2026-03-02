２月２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．０２ドル（＋１．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５２４７．９ドル（＋５３．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝９２６８．２セント（＋５６８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９１．２５セント（＋１９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．７５セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５７．２５セント（＋９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．６７（＋２．６４）
出所：MINKABU PRESS
