２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５２１ドル安 ナスダック続落

２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５２１．２８ドル安の４万８９７７．９２ドルと４日ぶりに反落した。ソフトウェア関連株や金融株が売られ、全体相場を押し下げた。中東情勢の緊迫化も投資家心理を悪化させ、ＮＹダウの下げ幅は一時８００ドルを超えた。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が売られ、セールスフォース＜CRM＞が軟調推移。キーコープ＜KEY＞が下値を探った。一方、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やメルク＜MRK＞、イーライ・リリー＜LLY＞が株価水準を切り上げ、ブロック＜XYZ＞やコア・グループ・ホールディングス＜KORE＞、デル・テクノロジーズ＜DELL＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は２１０．１８ポイント安の２万２６６８．２１と続落した。アップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞が冴えない展開。コアウィーブ＜CRWV＞やＺスケーラー＜ZS＞が急落した。半面、アルファベット＜GOOG＞がしっかり。アムジェン＜AMGN＞やカリス・ライフ・サイエンシズ＜CAI＞が買われ、ネットフリックス＜NFLX＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS