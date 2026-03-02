2日（月）西日本は次第に雨で、強まるところがあるでしょう。

＜2日（月）の天気＞

北海道の東岸に低気圧が停滞していて、道内では北風が強まっています。根室地方では夕方にかけて暴風に警戒してください。本州付近は高気圧に覆われていますが、西から低気圧が近づいています。

九州や沖縄では午前中から雨が降り、激しく降るところがありそうです。昼過ぎには四国でも降り出し、夜にかけては西日本の広い範囲で雨になる見込みです。関東や東海も雲が多く、夜遅くにはポツポツと降り出すところがあるでしょう。

北海道も夜は雪の降るところがあり、オホーツク海側ではふぶきになるかもしれません。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東から西では日差しが少なくなるぶん前日より低くなりますが、それでも平年より高い状態が続く見込みです。

札幌 2℃（±0）

仙台 12℃（±0）

新潟 8℃（-2）

東京 14℃（-5）

名古屋 19℃（-1）

大阪 17℃（±0）

広島 15℃（-2）

福岡 14℃（-3）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

3日（火）にかけてまとまった雨、北風が強まり寒く感じられそうです。4日（水）と5日（木）は晴れるところが多いですが、6日（金）〜7日（土）は再び広く雨が降るでしょう。

■札幌〜名古屋

3日（火）は東北南部や関東、東海で冷たい雨が降り、内陸部では雪になる見込みです。関東は真冬並みの寒さで、東京の最高気温は8℃の予想です。

4日（水）は北海道や東北北部にも雨や雪の範囲が広がりそうです。5日（木）は関東や東海で日差しが戻り、気温上昇。6日（金）には北日本も晴れますが、7日（土）は湿った雪や雨の降るところが多いでしょう。