TBSを1月に退社した、元同局アナウンサーの良原安美さん（30）が2日、インスタグラムを更新し「ご報告です！ 今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と大手事務所セント・フォース入りを報告した。

良原さんは、立教大学経済学部経済学科在学中の15年に「ミス立教大学」に選出されたのを機に、翌16年にセント・フォースに所属し、18年にTBSに入社した経緯がある。「大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉しく、穏やかな気持ちです ご縁に感謝し、精進してまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。良原安美」とつづった。

良原さんは、2月23日、インスタグラムを更新し「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！」とアパレルブランドの立ち上げを発表した。「YANMI.(ヤンミ)というブランドです」と自身の名前のイニシャルをベースにしたとみられるブランド名も公表。「早速ですが、ブランドの第一歩となる初めての展示会を、3／11.12.13の3日間、青山グランドホテルにて行います」と、早くも3月に展示会を開くと発表していた。

今後はアパレルブランドの展開と並行し、フリーアナウンサーとして活動していくとみられる。