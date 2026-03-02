自分の魅力を売り込む女 vs 控えめだけど自信のある女、男性が惹かれるのは？
恋愛では、自分の魅力を伝えることも大切。ただ、伝え方によって与える印象は大きく変わります。では、自分の魅力を積極的に売り込む女性と、控えめでも自信がある女性。男性が自然と惹かれるのはどちらでしょうか？
売り込む姿勢は“ジャッジ待ち”になりやすい
「私ってこういうところがあるんです」「こんなこともできます」とアピールする姿勢は前向き。ただ、魅力を言葉で並べすぎると、男性は無意識に“ジャッジする側”になります。恋がプレゼンのようになると、どこか緊張感が生まれるものです。
控えめでも自信がある女性は“余裕”がある
一方で、自分の良さを過剰に説明しない女性は、どこか落ち着いています。必要な場面では意見を言い、無理に背伸びもしません。男性は「この人は自分を分かっている」と安心し、信頼につながるでしょう。
惹かれるのは“ぶれない姿勢”
男性が心を動かされるのは、アピールの強さではなく、ぶれない姿勢です。控えめでも芯のある印象の女性は、長く一緒にいたい存在として男性の目に映ります。
魅力は、言葉で押し出すよりも、態度でにじませる方が伝わるもの。控えめでも自信のある女性ほど、自然と選ばれやすくなるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「なんであの子ばかり？」モテる女とモテない女を分ける“たった１つのこと”