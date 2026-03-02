腰まわりがスッキリとした印象に。１回10秒キープでOK「体幹を強化する」簡単ピラティス習慣
体重は増えていないのに、なぜか腰まわりだけ重たい。その違和感の原因は、脂肪よりも“体幹のゆるみ”かもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドプランク】。横から体を支えるシンプルな動きで腹斜筋と体幹を刺激し、腰まわりのラインを内側から整えていきます。１回10秒から始められる手軽さも魅力です。
【STEP１】体の軸を整える
横向きになり、脚をまっすぐ伸ばします。ひじは肩の真下へ。骨盤・肩・頭が一直線になる位置を探します。体を持ち上げる前に、まずは姿勢を整えることが重要です。
【STEP２】体を持ち上げて10秒キープ
【STEP３】体をゆっくり戻して繰り返す
勢いを使わず、ゆっくり腰を下ろします。10回を目安に行い、反対側も同様に。短時間でも横腹に効く感覚があれば十分です。
▶ 効かせるコツ
“高く上げる”より、体を“一直線に保つ”ことを優先しましょう。骨盤が前後に傾かないよう注意し、肩がすくまないよう床を押し続けること。フォームが整うほど、腰まわりの印象は変わりやすくなります。
続けるほどに腰まわりのシルエットは確実に整っていきます。まずは今日、１セットから始めてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて再構成しています
🌼“なんだか太く見える”原因は骨盤かも。腰まわりを整える１日５セットの簡単ピラティス