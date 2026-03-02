東京マラソン

東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）が2時間6分9秒で日本人2位の全体13位だった。現日本記録保持者の大迫傑（リーニン）と終盤まで競り合うも、あと一歩及ばなかった。昨年10月に所属していた富士通から独立。プロランナーとして臨んだ初マラソンで、2028年ロサンゼルス五輪代表選考会のマラソングランド・チャンピオンシップ（MGC、2027年秋開催）の出場権を掴み取った。

鈴木はレース序盤から日本人トップ集団に入り、虎視眈々とチャンスを窺った。32キロ地点で激走していた橋本龍一（プレス工業）を捉え首位に浮上。40キロ過ぎには大迫とデッドヒート。「本当に胸を借りるというつもりで。最後、負けたくないなという思いで走っていました」。10秒差で敗れたが闘志をのぞかせた。

昨年10月に所属していた富士通から独立。プロランナーへの道に進んだ鈴木は現在、神奈川大在学中から縁があったキユーピー株式会社のサポートを受けている。

独立後の決断について「良かった、悪かったというのはまだわからないですけど、後悔のないようにやり切りたいと飛び出した。前所属の富士通でも練習させてもらいました。スポンサーにも感謝しつつ、今の活動ができているのはありがたい」と口にした。スポンサー集めについて問われると「今は何もかも手探りなので、逆に新鮮な気持ちで練習もそれ以外のところも楽しめている」と話した。

レースを終えて「まずは、MGCの出場権を獲得しないと自分の中でスタートを切れないと思っていた。そこをなんとかまとめられた所は良かったです」と語った。

今大会には今季限りで引退を表明している東京五輪、パリ五輪代表の妻・一山麻緒が応援に駆けつけた。鈴木は見据えているロス五輪をめぐり「次は私が連れていけるように頑張りたい」と意気込んだ。



