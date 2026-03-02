人気レースクイーンの央川かこ（31）が2日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆オレンジのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「Champion Cup race Rd.1 酒井翔太選手はS-FJで2位と、JAF F4当時の角田裕毅選手以来のコースレコードを更新 そしてF-beでは村上太晟選手が2位表彰台でした」と、チーム「ファーストガレージ」の成績を報告。

黒＆オレンジのミニスカ・コスチューム姿で橘香恋、真山桜子との3ショットなどをアップし「風がかなり強い1日でしたが、たくさんの方に会いにきて頂いてとっても楽しかったです！お越しくださった皆さんありがとうございました」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「カッコいい。素敵です」「スタイル抜群で綺麗」「カコちゃんはレースクイーン姿が本当に素敵です」「相変わらず美しい」「美女」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。