ホワイトデーに贈るならこれ！編集部が食べて選んだスイーツランキングベスト10　手土産にも最適

大切な彼女へのお返しから職場で喜ばれる人気のお菓子まで。ホワイトデーのギフトにおすすめしたい、おしゃれなスイーツを揃えました。素材が活きるパイ菓子やクッキー、華やかなカヌレなど、編集部が実食して厳選した品々。贈る相手の笑顔を思い浮かべながら、特別な一品を選んでみませんか。

心ときめく食感と香りの贈りもの。大切に届けたい“ホワイトデーのお返し”

ホワイトデーギフトにはもちろん、おやつや手土産にも適したスイーツが並び、バラエティ豊かな10品に。

1位は、『ホエイクッキー＆ドリップコーヒーセット』で、「クッキーのザクザクとした食感がクセになる」(弊誌担当編集ほか)との声が多数。「無添加の素朴な味わいにコーヒーもよく合います」（カメラマン）。

そして、味わい評価同率1位だったのが、総合2位の『パルミエ缶』。「噛むほどにおいしい。グルテンフリー＆ヴィ―ガン仕様でこの味わい深さは感銘もの」「素材にこだわる方に“安心かつおいしい”ギフトとして喜ばれそう」（フードスタイリスト）。

3位は、コロンとした姿がかわいい『cube でシュー』。「クリームがみっちり詰まっているけれど、甘すぎないのがいい」「解凍してとろけるクリームを味わうもよし、冷凍のままシューアイス感覚で頬張るもよし」( ライターほか)。好みの食感で楽しめます。

そのほか、4位の『オリジナルカヌレWD 限定』はプライベートのおしゃれギフトとしてぴったりのサイズ感、一方、5位『とろけるくりーむ大福』は職場などへのちょっとした手土産にももってこい。シチュエーションに合わせて、ぜひ選んでみてください。

【10位】ベルギーバターフィナンシェ 8個セット｜Park Side Café

想像を上回る、発酵バターの香りとしっとり感に驚愕!

Park Side Café「ベルギーバターフィナンシェ 8個セット」｜販売価格 ￥4,870（税込・送料無料）

愛媛県にある焼き菓子店の一品。少し無骨な姿は手仕事ならではだが、実は香りも味わいも超リッチ。秘密はベルギー産の発酵バターやスペイン産マルコナアーモンドなど最高級素材を贅沢に使っているから。しっとりとした舌触りと芳醇な余韻を楽しめる。

【食べ比べ！審査員の評価】

「生地からじゅわっと滲み出そうなほどのバター感と香りに圧倒される。しっとり深みのあるバターケーキといった印象。カジュアルなギフトBOX入り」

【商品規格】

名称：焼き菓子

内容量：１箱330g

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍30日

備考：常温で解凍後、常温でお召し上がりください。

製造者：【パークサイドカフェ】 〒791-8067 愛媛県松山市湊町3丁目10-1

【９位】プレミアムフルーツシューアイスケーキ｜クレーム デ ラ クレーム

フルーツの酸味と軽やかな味わいに、心ときめく

クレーム デ ラ クレーム「プレミアムフルーツシューアイスケーキ」｜販売価格 ￥5,960（税込・送料無料）

京都のシュークリーム専門店が手かけるのは、華やかなエクレア型のシューアイス。サクッと軽い生地に挟んだ濃厚なアイスクリームが、果実の風味とフレッシュな味わいを引き立て、意外にもすっきりとした甘さ。彩りも豊かで、女子ウケ間違いなし。

【食べ比べ！審査員の評価】

「ストロベリーやマンゴーなど、みずみずしいフルーツが飾られ、ケーキのような華やかさと満足感。クリームもアイスも甘すぎず上品。ホムパならコレ!」

【商品規格】

名称：アイスクリーム

内容量：トロピカルフルーツ、ミックスベリー、ストロベリー、オレンジ、ピーチ、マンゴー×各1

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：アイスのためなし

製造者：【株式会社石田老舗（シュークリーム専門店クレームデラクレーム）】 〒604-8184 京都市中京区曇華院前町449 CASALOTUS1F

【８位】Gelato＆cafeひよこ ジェラート詰め合わせセット｜Gelato＆cafeひよこ

兵庫の名水と、厳選素材が主役。自然派ジェラート

Gelato＆cafeひよこ「Gelato＆cafeひよこ ジェラート詰め合わせセット」｜販売価格 ￥4,780（税込・送料無料）

自然豊かな兵庫県神崎郡で手作りされるジェラート。兵庫の名水をはじめ、神河町のゆず、県産ブランド“タズミの卵”など地元産素材の魅力を生かした、まっすぐなおいしさがいい。お米の粒感が楽しめる「コシヒカリ」なども含む、個性豊かな6種を。

【食べ比べ！審査員の評価】

「厳選素材を生かしつつ、さっぱりとした口どけに仕上げている。ゆずの果皮や米の粒感など食感のアクセントも楽しい。親しいファミリーへ贈りたい」

【商品規格】

名称：ジェラート

内容量：90ml×6個

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：アイスのためなし

販売者：【Gelato&cafeひよこ】 〒679-3121 兵庫県神崎郡神河町上岩87-1

製造者：【株式会社ひよこカンパニー】 〒679-3121 兵庫県神崎郡神河町上岩87-1

【７位】北海道ケーキセット 【乳蔵】｜江戸屋

北海道産チーズのおいしさを堪能できる、2種類を食べ比べ

江戸屋「北海道ケーキセット 【乳蔵】」｜販売価格 ￥5,400（税込・送料無料）

チーズ好きに贈りたいこちら。北海道産生乳から作る自家製クリームチーズを贅沢に使った、2種のケーキだ。「レアチーズケーキ」はクリーミーな中にオレンジピールの爽やかな香りが弾けて新鮮。「焼きプリンケーキ」は卵のコクも感じられて濃厚な味わい!

【食べ比べ！審査員の評価】

「レアチーズケーキの心地よい酸味に対し、焼きプリンケーキは濃厚で、味わいの違いが面白い。どちらも口あたりよく、幅広い年齢層に喜ばれそう」

【商品規格】

名称：洋生菓子

内容量：焼きプリンケーキ100g×2、レアチーズケーキ（オレンジピール入）100g×2

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より180日

販売者：【株式会社江戸屋】 〒080-2469 北海道帯広市西19条南1丁目4-16

製造者：【クレストジャパン】 〒073-0025 北海道滝川市流通団地1丁目2番4号

【６位】LOVE FLOWER BITES｜imperfect

花型の、小麦を使わないクッキーに込めた環境への願い

imperfect「LOVE FLOWER BITES」｜販売価格 ￥4,500（税込・送料無料）

ひと口サイズの花型がなんとも愛らしい一品。小麦粉や卵を使わず、アーモンドプードルの風味を生かした“サクほろ”食感のクッキーで、チョコレートガナッシュをサンドしている。爽やかなレモンホワイトチョコと、スパイス香るシナモンチョコの2種18枚入り。

【食べ比べ！審査員の評価】

「上品に食べられるサイズで、ほろりと崩れる食感や香りがいい。環境保全に配慮して作られたカカオやアーモンドが使われ、サステナブルなのも好印象」

【商品規格】

名称：チョコレート焼き菓子

内容量：1箱2種×9個入り

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より30日

販売者：【株式会社MCアグリアライアンス imperfect】 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-7

製造者：【株式会社レガラボ製菓】 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-17-32

【５位】【八天堂】とろけるくりーむ大福4種12個詰合せ｜八天堂

とろける生地と八天堂のクリームは相性も抜群！

八天堂「【八天堂】とろけるくりーむ大福4種12個詰合せ」｜販売価格 ￥4,580（税込・送料無料）

スプーンで食べるスタイルを提案。大福を!?と驚くが、手で持って食べることができないほど柔らかいとろける生地。中には、カスタードクリームや北海道産小豆を使用したつぶあん、あまおう苺クリーム、国産抹茶を使ったクリームが包み込まれとろけるハーモニーがたまらない。

【食べ比べ！審査員の評価】

「柔らかな求肥とクリームが口中で絡み合う一体感に悶絶。和洋どちらのテイストも感じられ、コーヒーとも合う。ギフトというより手土産に向きそう」

【商品規格】

名称：菓子

内容量：とろけるくりーむ大福（カスタード、つぶあんカスタード、あまおう苺、つぶあん抹茶）×各3

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より90日

備考：冷蔵解凍24時間後、4日以内にお召し上がりください。

製造者：【株式会社八天堂】 〒723-0051 広島県三原市宮浦3丁目31-7

【４位】オリジナルカヌレ ホワイトデー限定6種セット｜canele de CHIANTI

シックなカヌレは“もっちゃり”とした、かつてない新食感

canele de CHIANTI「オリジナルカヌレ ホワイトデー限定6種セット」｜販売価格 ￥3,420（税込・送料無料）

新潟発のカヌレ専門店が贈るホワイトデーセレクション。フレーバーごとに生地の配合を変えて超低温でじっくり熟成後、丁寧に焼き上げた“もっちゃり”食感が自慢だ。ラム酒を効かせたプレーン、香ばしいキャラメルレターなど、いずれも芳醇な味わいにうっとり!

【食べ比べ！審査員の評価】

「品のよい姿とサイズ感、映えるパッケージも含め、まさにギフト向き。6種の食べ比べも楽しい。トースターで15〜30秒温めて食べるのがおすすめ」

【商品規格】

名称：焼き菓子

内容量：180g/6個

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より30日

備考：・冷蔵解凍したのちお召し上がりください。

・解凍後の再冷凍はお控えください。

・電子レンジで10-15秒ほど温めたり、オーブン（２００℃）で２分程度表面を焼きなおしても美味しくお召し上がりいただけます。

※トッピングにより溶けてしまうものや焦げやすいものがございますのでご注意ください

製造者：【anel- de CHIANTI】 〒950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明 3-14-4 NEST MeikeShinmei 101

【３位】cubeでシュー｜パティスリーモンテ

四角いシューに、鳥取の恵みたっぷりのクリームがこれでもか!

パティスリーモンテ「cubeでシュー」｜販売価格 ￥4,280（税込・送料無料）

四角いシュー生地に詰めたのは、鳥取県の豊かな恵み。地元岸田牧場の牛乳を用いた「特製クリーム」、老舗・桶谷醤油の本醸造醤油が香る甘じょっぱい「みたらし」など6種。クリームたっぷりだけど、不思議と軽くもたれない。冷凍のままアイス感覚で食べても◎。

【食べ比べ！審査員の評価】

「みっちり詰まったクリームが存在感大。甘すぎず、個性豊かなフレーバーも魅力。全解凍してとろける口どけを楽しんだりと、好みの解凍加減でぜひ!」

【商品規格】

名称：シュークリーム

内容量：6個入り

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より30日

製造者：【パティスリーモンテ】 〒689-2304 鳥取県東伯郡琴浦町逢束500-1東伯ビル1F

【２位】パルミエ缶｜松竹圓

国産米粉100％。身体にやさしく、上質な味わいを実現

松竹圓「パルミエ缶」｜販売価格 ￥5,840（税込・送料無料）

国産米粉100％で焼き上げたパイ菓子。グルテンフリー・ヴィーガン・無添加を貫き、有機ココナッツオイルを使うことで素材の風味を丁寧に引き出している。甘さ控えめでサクッと香ばしく、噛むほどに美味。素朴なようで上質な味わいだ。食後感が軽やかなのもうれしい。

【食べ比べ！審査員の評価】

「米粉の香ばしさをギュッと感じられる焼き菓子。シンプルなのに、噛めば噛むほど素材のおいしさが広がって、味わい深い。つい手が伸びてしまう!」

【商品規格】

名称：焼き菓子

内容量：1缶（18枚）

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：常温

賞味期限：製造日より90日

製造者：【株式会社松竹圓】 〒116-0002 東京都荒川区荒川3-68-1

【１位】ホエイクッキー3個（30枚）＆ドリップコーヒー5個セット｜YOROKOBAFACTORY

やみつきになるザクザク食感と、コーヒーでひと息

YOROKOBAFACTORY「ホエイクッキー3個（30枚）＆ドリップコーヒー5個セット」｜販売価格 ￥3,300（税込・送料無料）

ザクザクとした歯応えにおっ!と驚く無添加クッキーは、牛乳由来のホエイを練り込んだもの。やさしい甘みのプレーン、有機無農薬栽培の茶葉が香るほうじ茶、深みのあるココアの3種。焙煎度の異なるスペシャリティコーヒーのドリップパック3種5袋も付いて、おやつ時間が豊かに!

【食べ比べ！審査員の評価】

「クッキーの豊かな風味と食感のよさが好印象。コーヒーも上品だし、贈る人を選ばなそう。気取ったところがないからカジュアルなギフトとして好適」

【商品規格】

名称：焼菓子詰め合わせ

内容量：ホエイクッキープレーン×1

ホエイクッキーほうじ茶×1

ホエイクッキーココア×1

ドリップコーヒー マイルドブレンド×2

ドリップコーヒー ツムギブレンド×2

ドリップコーヒー イタリアンブレンド×1

配送形態：常温 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：常温

賞味期限：クッキー製造日より90日、コーヒー製造日より180日

販売者：【株式会社 喜場】 〒514-0124 三重県津市大里川北町88

製造者：【株式会社 喜場 YOROKOBA FACTORY】 〒514-0126 三重県津市大里睦合町233

おわりに

