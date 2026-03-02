「泣ける」「やっぱり鉄人」41歳の元W杯戦士が今季初弾「凄すぎる」の声。ゴール裏の看板を軽々と飛び越えるジャンプ力も！
2010年の南アフリカW杯に出場し、欧州移籍も経験した41歳は健在だ。
J３の栃木SCに所属するFW矢野貴章。３月１日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節の横浜FC戦では、前節に続きベンチスタートで、３−０で迎えた81分に途中出場する。
すると、その５分後だ。左サイドからの攻撃で、巧みな動き出しから西野太陽のパスを受けると、右足で正確なシュートを流し込む。そのまま歓喜のラン。ゴール裏の看板を軽々と飛び越え、両手を広げる。
矢野の今季初ゴールをJリーグの公式Xが公開。「矢野さん、泣けるよー」「やっぱり鉄人」「生ける伝説！」「ゴールも素晴らしいけど、その後の看板を軽々と飛び越える脚力！とても40代のジャンプ力じゃないな」「凄すぎるよ」「矢野さん41歳、すごいな」といった声があがった。
なお、チームはそのまま４−０で完勝。今季初白星だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】動き出しも、シュートもうまい！ 41歳・矢野貴章の今季初ゴール
