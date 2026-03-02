冬に行きたい「兵庫県の滝」ランキング！ 2位「昇竜の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続く2月は、滝が凍りつき「氷瀑」へと姿を変え、いつもとは異なる美しさを味わうことができます。静寂に包まれた冬の渓谷で、この時期にしか出会えない幻想的な自然の造形美を探しに出かけませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「兵庫県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「迫力満点の滝を満喫できると思うからです」（50代女性／愛知県）、「縁起が良さそうだから」（50代男性／京都府）、「雰囲気がすきなためです」（20代女性／三重県）といった声が集まりました。
回答者からは「神戸を代表する景勝地として知られている滝です。日本三大神滝の一つで、日本の滝100選にも選ばれている名爆です。『雄滝』『雌滝』、『夫婦滝』、『鼓ヶ滝』の4つの滝があり、四季折々の景観が魅力的なので、冬に行ってみたいです」（30代男性／兵庫県）、「新神戸駅のすぐ裏手にあってアクセスがいいから」（60代女性／滋賀県）、「日本三大神滝の一つで、冬は神戸の街に近いながら静寂な山間で清らかな滝が見られるから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：昇竜の滝／62票美方郡香美町のハチ北高原にある「昇竜の滝」が2位に選ばれました。「もののけの森」と称される苔むした巨木の森に囲まれた、神秘的な雰囲気漂うスポットです。豊かな自然に囲まれた場所にあり、周辺には天然林が広がっています。冬の澄んだ空気の中で、山肌を流れ落ちる滝の風景を静かに楽しむことができるスポットです。
1位：布引の滝／69票1位は神戸市にある「布引の滝」でした。新神戸駅からほど近く、都会のすぐそばにありながら日本の滝百選にも選ばれている名瀑です。雄滝をはじめとする複数の滝が織りなす繊細な美しさは、冬のハイキングコースとしても人気を集めています。
回答者からは「神戸を代表する景勝地として知られている滝です。日本三大神滝の一つで、日本の滝100選にも選ばれている名爆です。『雄滝』『雌滝』、『夫婦滝』、『鼓ヶ滝』の4つの滝があり、四季折々の景観が魅力的なので、冬に行ってみたいです」（30代男性／兵庫県）、「新神戸駅のすぐ裏手にあってアクセスがいいから」（60代女性／滋賀県）、「日本三大神滝の一つで、冬は神戸の街に近いながら静寂な山間で清らかな滝が見られるから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
