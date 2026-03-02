多賀少年野球クラブ・辻正人監督が実践…「投げる・捕る」を分ける上達の極意

「初心者にいきなりキャッチボールをさせてはいけない」。滋賀・多賀少年野球クラブの辻正人監督は、全国大会で3度の優勝を誇る名将として知られるが、自身の失敗経験から導き出したのが冒頭の指導論だという。多くの保護者は、子どもが野球を始める際、真っ先に一緒にキャッチボールを行うだろうが、そこには逆に“野球嫌い”にさせてしまう、大きな落とし穴があるという。

野球の基本とされるキャッチボールは、実は「最高の野球技術を要する」動作であると辻監督。初心者の子どもにとって、空中を浮いて飛んでくるボールに反応し、グラブを合わせて捕るのは至難の業。ボールが当たるという恐怖心は上達を妨げる最大の要因となるため、不安を取り除いていくやり方が先決だという。

そこで、多賀少年野球クラブで取り入れているのが、キャッチボールを「捕る」と「投げる」に分解し、段階的に習得する方法。まずは「捕る」ことだけに特化し、それも空中ではなく地面を転がるゴロ捕球から始める。地面にグラブをつけて待てば、転がってくる方向に合わせるだけでボールが入る。この簡単な成功体験を繰り返すことから、子どもたちは「捕る喜び」を実感し、自然と恐怖心も克服していく。

「投げる」も、最初から「胸を目掛けて投げなさい」というのはNGだと語る。目標を狙うことに意識がいき、正しいフォームが作れなくなるからだ。まずはボールを持たずに投動作を繰り返す「素投げ」を行い、次にネットや壁など、人ではない対象に向かって投げていく。人に向かって投げるのは、投動作がしっかり身についてからだという。

家庭で良かれと思って行うキャッチボールが、子どもに恐怖感を植え付けている危険性は高い。「（チームで）幼児を受け入れるようになった際、とりあえずキャッチボールをと思ってやらせ、怖がらせてしまった自分の失敗談。幼児はゼロの状態から来る子がほとんど。キャッチボールができるって、もう“1”なんです」と辻監督。どうすればゼロから1へ、さらにその上へ導けるか。野球本来の楽しさを感じさせながら、上達を加速させる方法はあるはずだ。（First-Pitch編集部）