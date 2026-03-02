エスターバニー描き下ろしデザインのスイーツなど全8品を発売!オリジナルシール付きの菓子もラインアップ【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブン･ジャパンは、韓国生まれのキャラクター「エスターバニー(Esther Bunny)」の描き下ろしデザインのスイーツなど全8品とエスターバニーデザインのおはじき風シールやシールバインダーを、2026年3月3日から全国の店舗で順次発売する。3月4日には「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」をセブン‐イレブン限定で発売する。

【すべての画像はこちら】エスターバニー描き下ろしデザインのスイーツ全8品、セブン‐イレブン限定の「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」も!

〈エスターバニーコラボについて〉

「エスターバニー」は、韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。

セブン‐イレブンによると、コンビニ商品のニーズが「味の満足」から「体験や共有」へと進化しているという。今回のコラボでは、10〜20代の感性を刺激する「エスターバニー」の高いファッション性と、セブン‐イレブンの強みである商品づくりのこだわりを両立した。「エスターバニー」の世界観をスイーツ･パンでも表現することで、単なるキャラクター商品を超えた商品の価値をめざした。

〈スイーツなどのパッケージがエスターバニー描き下ろしデザインに〉

スイーツなど全8品のパッケージには、ピンクを基調としたエスターバニー描き下ろしデザインをあしらった。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。

◆パキっとティラミス いちご

価格:340円(税込367.20円)

発売日:3月3日〜順次

スプーンでチョコをパキパキと割って楽しみながら食べる、新感覚のティラミス。ティラミスムースは北海道産マスカルポーネを使った、なめらかで濃厚な味わい。コーヒーシロップの代わりに果肉入りのいちごソースを染み込ませ、酸味と甘みのバランスがよい仕立てにした。

◆いちごミルク和むれっと

価格:230円(税込248.40円)

発売日:3月3日〜順次

もちっと食感の白いどら焼生地で、甘酸っぱい果肉入りのいちごソースと程よい甘さのいちごミルクホイップを挟み、食感のアクセントとなるいちごチップキャンディとシリアルチョコを盛り付けた。

※沖縄県では販売しない。

◆ゆめかわピーチコッペ

価格:260円(税込280.80円)

発売日:3月4日〜順次

淡いピンク色のパン生地にホイップクリームを絞った。しっとり、もちもちとしたパンと一緒に食べられる、ピーチソースがアクセントになっている。

◆いちごホイップ&クリームチーズパン

価格:298円(税込321.84円)

発売日:3月3日〜順次

韓国で流行しているウェーブトーストを参考にしたロールパン。いちごホイップ(ピンク)とクリームチーズ(白)は、メインキャラのリボンバニーと親友のクリームバニーをイメージしている。

◆デニッシュサンド 練乳バニラクリーム

価格:198円(税込213.84円)

発売日:3月3日〜順次

キャラメリゼして香ばしく仕上げたデニッシュ生地に、練乳バニラクリームをサンドした、味わいも見た目も楽しめる菓子パン。

※沖縄県では販売しない。

◆いちごジャム&チーズクリームメロンパン

価格:188円(税込203.04円)

発売日:3月3日〜順次

ふんわり、しっとりとした食感のパン生地にいちごジャムとチーズクリームをサンドした、ピンク色で見た目も華やかな菓子パン。

※沖縄県では販売しない。

◆さくら香るいちごもこ

価格:240円(税込259.20円)

発売日:3月10日〜順次

ピンク色のもちもちした食感の生地に、ほんのり塩味の効いたさくらクリームと果肉入りいちごクリームをたっぷり詰めた、2つの味わいが同時に楽しめるシュークリーム。

◆ティラミスわらび餅 いちご

価格:340円(税込367.20円)

発売日:3月10日〜順次

いちご味のもっちりとした食感のわらび餅に、甘酸っぱい果肉入りのいちごソース･くちどけのよいティラミスムースを重ね、いちごあん･いちごチップキャンディを盛り付けた和洋折衷のスイーツ。いちごクリームをリボンに見立てて絞り、エスターバニーの可愛らしい世界観を表現した。

※沖縄県では販売しない。

〈“シル活”(シール活動)がはかどるシールやバインダーも〉

3月3日から順次、エスターバニーデザインのおはじき風シールやシールバインダーを発売する。

さらに3月4日には、「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」(全3種)をセブン‐イレブン限定で発売する。エスターバニーのシール全5種がランダムで封入されている。

◆エスターバニー バターチーズボール

◆エスターバニー ドライストロベリー

◆エスターバニー ドライチェリー&マシュマロ

価格:230円(税込248.40円)※消費税8%表記

セブン‐イレブンでしか手に入らない限定デザインのオリジナルシール全5種が、ランダムで1商品につき1枚入っている。シールは、スマホケースに収まる大きさ。

エスターバニー バターチーズボール(オリジナルシール1枚付き)

◆おはじき風シール エスターバニー(ピンク/クリーム)

価格:500円(税込550円) ※消費税10%表記

発売日:3月3日〜順次 ※沖縄県は3月2日〜

メーカー:サンスター文具

数量限定商品。おはじき風の小さくて厚みのあるフレークシールは、『ピンク』と『クリーム』の2種。

◆シールバインダーAFC エスターバニー(チェック/ブルー)

価格:1,200円(税込1,320円) ※消費税10%表記

発売日:3月3日〜順次 ※沖縄県は3月2日〜

メーカー:サンスター文具

数量限定商品。ぷっくりとしたカバーのシールバインダーと、シール台紙10枚、クリアポケット3枚をセットにした。ラインアップは『チェック』と『ブルー』の2種。表裏で異なるデザインのシール台紙はフルカラー仕様で、ミニ6穴サイズのリフィルが追加できる。