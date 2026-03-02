女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は2日、第106話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第106話は、松野トキ（郄石あかり）は「リテラシーアシスタント（創作活動の手助け役）」としてレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、英語が上手なラン（蓮佛美沙子）からお茶会に招待され、勉強のコツを教えてもらう。家でも、錦織丈（杉田雷麟）や正木清一（日高由起刀）がトキの勉強に付き合う。その折、イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）からヘブンに手紙が届く…という展開。

ランとロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）は東京のダンスパーティーで知り合った。トキは“怪談”好き、ランは“（螺旋）階段”好き。“カイダン違い”に笑い合った。

イライザの手紙によると「フィリピン滞在記」の依頼が届いているという。報酬のほか、渡航費と2年分の滞在費も出る好条件。ヘブンは「未知の国。1人ならすぐにでも…」と揺れる。

ロバートと作山（橋本淳）はフィリピン行きに賛成した。

トキの英語はなかなか上達しない。「I want to be with you」だけは“ナメラカ”に言えた。

SNS上には「おトキちゃんの気持ちだから、上手に言えたのかな。I want to be with you」「まず単語から始めようよ」「相変わらず、例文に私情を盛り込むヘブンさんw」「（司之介が“I want to be with you”と言おうとすると）私はええですwおフミさんw」「I want to be with youだけ、めっちゃ流暢なの、意味を直感で感じ取っているのかなぁ」などの声。ヘブンの「フィリピン滞在記」は果たして。