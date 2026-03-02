フレッシュネスバーガーのレモネード再登場♡紅甘夏の春限定ドリンク

フレッシュネスバーガーから、春限定のクラフトレモネードが2026年3月4日より登場します。昨年人気のあまり完売した鹿児島県産「紅甘夏」を使用したレモネードが待望の再登場♡希少な国産柑橘ならではの爽やかな酸味とやさしい甘みを楽しめる、春にぴったりのドリンクです。期間限定なので、この季節だけの特別な味わいをぜひチェックしてみてください。

紅甘夏を使った贅沢レモネード

春限定ドリンクは、鹿児島県阿久根市で発見された希少な柑橘「紅甘夏」を使用しています。果皮がほんのり赤みを帯びた見た目も美しく、市場に出回る量が少ない“奇跡の甘夏みかん”とも呼ばれる果実です。

フレッシュネスバーガーでは、店内で果実の状態を見極めながらハチミツにじっくり漬け込み仕込みを行っています。

時間をかけて作られたレモネードは香りがやさしく引き立ち、まろやかな甘さが特徴です。

ホットは甘みと香りをしっかり感じられる味わいに、アイスは爽やかな酸味とほのかな苦みが際立つすっきりとした後味に仕上がっています。

※ハチミツを含みます、1歳未満のお子様には与えないようご注意ください。

文明堂×ドラえもん映画限定カステラ登場♡可愛い海中デザイン

商品ラインナップと販売情報

紅甘夏クラフトレモネードソーダ（ICE）

価格：560円

紅甘夏クラフトレモネード（HOT）

価格：560円

プレミアムセットに＋100円で、紅甘夏クラフトレモネード各種がお選びいただけます。

販売期間：2026年3月4日（水）～4月14日（火）

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。予めご了承ください。

レモネードと楽しむ春バーガー

紅甘夏クラフトレモネードと相性のよい春限定バーガーも登場しています。

アボカドシュリンプバーガー～ホットソース～は、メキシコ産フレッシュアボカド1/2個とガーリックシュリンプ4尾をサンドした贅沢な一品。

シラチャーとスイートチリをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースが後引く味わいです。

クラシックアボカドクリームチーズバーガー～わさび香るサクサク醤油～は、メキシコ産フレッシュアボカド1/2個とクォーターパウンドパティ、クリームチーズを合わせた食べ応えのあるバーガー。

大葉とわさびの香りが爽やかなアクセントになっています。

春限定レモネードを楽しもう

昨年完売した人気ドリンクが再登場する今回の紅甘夏クラフトレモネード。希少な国産柑橘の風味を楽しめる、季節感あふれる一杯は春のお出かけのお供にもぴったりです♪

バーガーと一緒に味わえば、ちょっと特別なランチタイムに。販売期間が限られているので、気になる方は早めにチェックしてみてください。