テレビ東京の山本倖千恵アナウンサー（26）が2日までに自身のインスタグラムを更新。東京マラソン完走を報告した。

1日に東京マラソンが開催された。自身のインスタグラムで「First marathon-DONE！初マラソン無事完走しました」と報告した。

「東京をぐるっと自分の足で回る面白さ、海外ランナーの多さ、沿道やスタッフの皆さんの協力、一緒に走ってくれた友人！うまく笑えないほどへとへとになりましたがとっても楽しく終われました」と楽しかった様子と完走のメダルショットを投稿した。

最後に「42.195kmありがとうございました。Thankyou」と締めた。

コメント欄ではテレビ東京アナウンサー仲間から労いの言葉が並んだ。藤井由依アナは「完走おめでとう！！！」、中根舞美は「かっこよすぎます！！！おめでとうございます」と記した。元テレビ東京アナウンサーで現在フリーアナウンサーの福田典子からも「おめでとうー！！！ゆっくり休んでください！」と言葉を残した。

ネットでは「さすがですね！」「美しすぎる」「めちゃくちゃ素敵」「美人」などの声が上がった。