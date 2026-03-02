ホンダが「Hマーク」全面刷新へ！

2026年1月13日、ホンダは四輪事業の変革を象徴する新しい「Hマーク」の採用を発表しました。

2001年から四半世紀以上にわたり使用されてきた現行デザインが刷新されるのは実に26年ぶりのこと。

【画像】超カッコいい！ これが新たな「Hロゴ」です！（30枚以上）

次世代EV「Honda 0 シリーズ」の開発を機に、ゼロから価値を創造する「第二の創業期」への強い意志がこの形に託されています。

新しいHマークは両手を広げたようなシルエットとし、モビリティの可能性を広げ、ユーザーと真摯に向き合う姿勢を投影。2027年以降の次世代ハイブリッド主力モデルや、販売店、モータースポーツ活動など、四輪事業全体へと順次展開される予定です。

この新エンブレムの発表を受け、ネット上ではポジティブな驚きをもって受け止める声が数多く上がっています。

特にホンダの歴史を知るファンからは、かつてのデザインを彷彿とさせる「原点回帰」を歓迎する投稿が相次ぎ、「往年の名車を思い出すような愛着のわく形だ」といった声が目立ちます。

一方で、若い世代や新しいファンからは「シンプルで洗練されている」といった支持が集まっており、「レトロなのに新しい」「昭和に戻ったようなデザインが一周回って最高にクール」といった、時代を超えた融合に魅力を感じる意見が見られました。

また、デザイン面以外でも、近年のトレンドである平面的な形状に対し「センサーを内蔵するための技術的な工夫ではないか」と推察する声、「立体的でない分、洗車などの手入れがしやすそうだ」といった実用的なメリットを挙げる意見も存在。

なかには、本田宗一郎氏の経営哲学に改めて感銘を受け、新ロゴを機に企業としてさらなる飛躍を期待するエールや、「自分のクルマにもこの新しいマークを付けたい」といった具体的な要望まで寄せられており、他社ブランドとの見分けやすさも含め、新しい門出は概ね好意的にとらえられているようです。

デザイン面以外でも、近年のトレンドである平面的な形状に対し「センサーを内蔵するための技術的な工夫ではないか」と推察する声や、「立体的でない分、洗車などの手入れがしやすそうだ」といった実用的なメリットを挙げる意見もありました。

なかには、本田宗一郎氏の哲学に改めて感銘を受け、新ロゴを機に企業としてさらなる飛躍を期待するエールや、「自分のクルマにもこの新しいマークを付けたい」といった具体的な要望まで寄せられており、他社ブランドとの見分けやすさも含め、新しい門出は概ね好意的にとらえられているようです。

もともとホンダのエンブレムは、1963年の誕生以来、三味線の胴が持つ「緊張感と安心感」をその輪郭の原点としてきました。

かつて本田宗一郎氏は、経営において次のような哲学を語っています。

「世の中には形は三つしかない。〇と△と□だよ。丸は円満、三角は革新を連想させるよな。四角は堅実な感じがするだろ。企業の経営もそうなんだが、円満だけでは会社は潰れる。革新だけを追うのも危険だ。やはり基本は堅実、その上で時代の動きをよくみて、円満さや革新を上手に適量混ぜ合わせることが大事なんだ」

知能化や電動化が加速する激動の市場において、この精神を礎としながら、固定概念に縛られず期待を超える価値を提供し続ける。新しいHマークには、そんなホンダの揺るぎない挑戦の決意が込められているのでしょう。