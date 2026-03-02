南アフリカの22歳が逃げ切りVで「マスターズ」出場権獲得 星野陸也43位、金子駆大57位
＜インベステック南アフリカオープン 最終日◇1日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。
【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！
日本勢は3人が出場し、星野陸也と昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が決勝ラウンドに進出し最終日を迎えた。18位から出た星野は、2バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「72」とスコアを落とし、トータル2アンダー・43位タイに順位を落とした。63位で迎えた金子は、3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」とスコアを伸ばせず、トータル1オーバー・57位タイでフィニッシュした。3日目に「64」をマークし、単独首位でこの日を迎えた22歳のケーシー・ジャービス（南アフリカ）が、4バーディ・1ボギーの「67」で逃切り、トータル14アンダーでツアー通算2勝目を挙げた。この優勝により、今季海外メジャー初戦となる「マスターズ」（4月9〜12日）と、「全英オープン」（7月16〜19日）への出場権を獲得。「オーガスタでプレーするのは子どもの頃からの夢だった」と喜びを示した。全英オープンの出場権は上位3名に与えられる。ジャービスに加え、トータル11アンダー・2位タイのフランチェスコ・ラポルタ（イタリア）、ヘニー・デュプレシ（南アフリカ）の2人も獲得した。
