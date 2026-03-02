ReoNa、奄美を唄った新曲「結々の唄」YouTube Editを先行公開！3月7日（金）に開催する奄美大島凱旋フリーライブではYouTube LIVE生配信も実施！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月7日（土）に故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』開催を控えるReoNaが、故郷の奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」。そのYouTubeエディットバージョンが公開された。

新曲「結々の唄」の“結々”は奄美大島の“結（ゆい）の精神”から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲に仕上がっている。

「結々の唄」は、3月7日（土）0:00より各配信サービスにて配信リリースされる。

配信開始に先駆けて公開されたYouTube Editは、本楽曲の世界観を先行して届ける映像コンテンツとなっており、奄美大島の海や自然の風景が印象的に映し出され、楽曲の空気感と重なる、島ならではの景色が随所に収められている。

さらに、ReoNaが島の人々とふれあい、言葉を交わす様子も収められており、故郷・奄美で過ごす時間の一端が感じられる映像となっている。

また、3月7日（土）に開催される『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』は入場無料で開催され、さらにYouTube LIVEでの同時生配信されることも決定している。国内外からリアルタイムで視聴可能（※一部有料エリアは既にチケット完売済）。現地来場が難しいファンにとっても参加可能な形での開催となるため、ぜひともこの貴重な生配信をリアルタイムで体感してほしい。なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイムのみでの視聴となるため、事前にYouTubeでの通知設定をお勧めする。

さらに、海外ファン向けに配信スタート時間をまとめた画像も公開されている。国内外からリアルタイムで参加可能な公演となるので、海外ファンも必見だ。

●イベント情報

「ReoNa Free Live2026 in 奄美大島”シマユイ あまみ”」

2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30

会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安１２４６−１

料金：入場無料

※一部有料エリアあり

優先エリア：￥6,800（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫

●配信情報

「結々の唄」

3月7日配信開始

楽曲の配信に先駆けて、Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンがスタート。

楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00

チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込）

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/