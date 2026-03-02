日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3784（-41.0 -1.07%）
ホンダ 1569（-15.5 -0.98%）
三菱ＵＦＪ 2910（-58.5 -1.97%）
みずほＦＧ 6923（-228 -3.19%）
三井住友ＦＧ 5838（-159 -2.65%）
東京海上 6472（-55 -0.84%）
ＮＴＴ 152（-1.3 -0.85%）
ＫＤＤＩ 2658（-13 -0.49%）
ソフトバンク 212（-1.8 -0.84%）
伊藤忠 2249（-21 -0.93%）
三菱商 5282（-8 -0.15%）
三井物 5858（-14 -0.24%）
武田 5854（+35 +0.60%）
第一三共 3046（-18 -0.59%）
信越化 6132（-36 -0.58%）
日立 5209（-17 -0.33%）
ソニーＧ 3600（-43 -1.18%）
三菱電 5947（-44 -0.73%）
ダイキン 19825（-90 -0.45%）
三菱重 4995（-19 -0.38%）
村田製 4087（-21 -0.51%）
東エレク 44136（+126 +0.29%）
ＨＯＹＡ 28123（-142 -0.50%）
ＪＴ 5957（-30 -0.50%）
セブン＆アイ 2189（-6.5 -0.30%）
ファストリ 68918（-112 -0.16%）
リクルート 6744（-122 -1.78%）
任天堂 8779（-216 -2.40%）
ソフトバンクＧ 4077（-12 -0.29%）
キーエンス（普通株） 65718（-342 -0.52%）
