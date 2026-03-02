【本日の見通し】ドル円は中東情勢を受けて不安定な展開が見込まれる



中東情勢を受けて不安定な動きが見込まれる。一部を除いて有事のドル買いが進行。ただ、かつては湾岸戦争時にドル売りとなったように、米国が当事者の有事が、ドル買いだけでない反応を見せることもあり、不安定な動きとなる。一方目立つのは有事のスイス買い。中立国スイスへの資金逃避の動きが見られる。ドル円、スイス円以外ではリスク回避の円買いが目立っている。ドル円に関してはドル買いがやや優勢も、ユーロドルや豪ドルなどに比べて動きが限定的。今後リスク回避の円買いが勝る可能性がある。



中東情勢を除くと、今週は米指標の発表が相次ぐ。特に6日の米雇用統計次第では、1月のFOMCで利下げに投票したウォラー理事が、据え置きに回る可能性があると公言していることもあり、注目されている。週明けは中東情勢にらみの動きが主導しそうだが、落ち着いてくると、今晩の米ISM製造業景気指数などの米指標動向にも注目が集まりそう。



ドル円は156円台を中心にやや不安定な動きが見込まれる。リスク回避の円買いもあって157円台トライにはやや慎重となりそう。



ユーロドルは先週末の1.18台前半でのもみ合いから、週明けのドル買いを受けて1.1760前後を付ける動きとなっている。この後1.1750を割り込んで下げる可能性も十分にありそうで、注意が必要。有事のスイス買いを受けて0.90台前半へ落としているユーロスイスの下げがもう一段進むようだと要注意。



ユーロ円は183円台後半推移。先週末終値の184円36銭から、中東情勢を受けて一気に売りが出た。ドル円でドル買い（円売り）が出ている分、朝は安値から少し反発も、この後も不安定な動きが見込まれる。



ポンドドルは先週末の1.3490ドルを付ける動きから1.3400ドル台まで下げた。この後1.3400ドルを割り込むようだと、売りがもう一段強まる可能性がありそう。



ポンド円はユーロ円同様にリスク回避の円買いが優勢。先週末の210円台半ば前後での推移から209円台前半を付ける動きとなっている。この後も中東情勢をにらみつつ不安定な動きになりそう。



リスク感応度が高い豪ドルは対ドル、対円で売りが出ている。この後も上値が重い展開が見込まれる。



MINKABUPRESS 山岡

