柔道の２００８年北京五輪男子１００キロ超級金メダリストで総合格闘家の石井慧（３９）が、風ぼう激変した現在の姿を見せた。

２日までに自身のインスタグラムを更新し「日本旅行の最後の日」と題し、東京・銀座を位置情報にタグ付け。歩行者天国の道の真ん中に立ち、記念撮影した。

ここ数日、日本に滞在している様子をインスタグラムにアップ。２月２６日の投稿では「１８年ぶりに国士舘大学に行ってきました」と母校へ。続く投稿では、柔道男子の鈴木桂治監督との２ショットを披露しており、石井は「素晴らしいスパーリングをたくさん経験し、皆と再会できた」と日本滞在を振り返った。

石井は口元とあごに生えたヒゲがボーボー。風ぼうは激変したが、立派なボディーは健在で、コメント欄には「石井慧はオーラがすごいのよ」「カッコいいです」「オーラたるや！！」といった声が寄せられた。

また石井は５月１５日公開予定の映画「スマッシング・マシーン」（ベニー・サフディ監督）でハリウッドデビューすることも話題に。同作は１９９７年〜２０００年に総合格闘技の祭典「ＰＲＩＤＥ」で活躍し、「霊長類ヒト科最強」と言われたマーク・ケアーの伝記映画で、石井はケアーと「ＰＲＩＤＥ」で対戦するエンセン井上役を演じる。

石井は０８年１１月に総合格闘技転向を表明し、２４年３月に引退した。同年８月には自身のインスタグラムで「予期せぬ病気」により３回の緊急手術を受けたこと明かしている。インスタグラムのプロフィール欄では「ＭＭＡ Ｆｉｇｈｔｅｒ」と記し、現在は格闘家として活動している。