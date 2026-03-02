今年１月にＴＢＳを退社した良原安美アナウンサー（３０）が２日、自身のＳＮＳで「セント・フォース」に所属することを発表した。

インスタグラムに白と薄ピンクの花の写真を載せ「ご報告です！今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と報告。「大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉（うれ）しく、穏やかな気持ちです」と記した。

そして「ご縁に感謝し、精進してまいりますので、どうぞ宜（よろ）しくお願いいたします」とつづった。

良原アナは立大在学中２０１５年に「ミス立大」に選出され、翌１６年には日本テレビ系「ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ」のお天気キャスターを１年間務めた。立大卒業後の１８年にＴＢＳに入社。「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）のアシスタントなどを務めた。２５年１２月に、翌２６年１月末で退社することを発表。パートナーを務めていたＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜・午前８時半）に出演した際には、退社後について「別のチャレンジ、新たなチャレンジをしつつ」と語っていた。またＴＢＳ退社後の今年２月には自身のアパレルブランド「ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）」を立ち上げたことを伝えていた。