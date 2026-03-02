２日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・消費者信用残高
１８：３０ 英・マネーサプライ
２３：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※韓国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
出所：MINKABU PRESS
