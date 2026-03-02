○経済統計・イベントなど

１０：４５　中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１６：００　英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・消費者信用残高
１８：３０　英・マネーサプライ
２３：００　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※韓国市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>

出所：MINKABU PRESS