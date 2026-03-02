２月２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円０５銭前後と前日と比べて１０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円３６銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安だった。



イランを巡る地政学リスクがくすぶるなか、米国債にリスク回避目的の買いが入りやすく、米長期金利の低下がドルの上値を抑えた。ドル円相場は１月の米卸売物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回ったことを手掛かりに一時１５６円２０銭台に強含んだが、日米金利差の縮小観測からドル買いは続かず。ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が下落したこともドルの重荷で１５５円９０銭近辺まで軟化する場面があった。一方、米長期金利の低下を受けてドル売り・ユーロ買いが優勢となり、これが波及する形で対円でもユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８１２ドル前後と前日と比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS