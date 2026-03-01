「水腎症」を発症すると現れる症状はご存知ですか？原因についても解説！

水腎症は大人だけではなく、乳幼児や胎児に発見されることも珍しくない病気です。

症状が出ていたり、尿に異常を感じたりすると「大きな病気なのではないか」と不安に感じる方もいます。

水腎症と診断されて不安を感じている方に向けて、水腎症の症状や治療方法を解説します。

放置することで起こり得るリスクや合併症などについても紹介するため、正しい理解のために参考にしてください。

※この記事はメディカルドックにて『「水腎症(すいじんしょう)」とは？症状・原因についても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

竹内 尚史（新松戸中央総合病院）

東京医科大学卒業。その後、複数の病院を経て、2021年より新松戸中央総合病院にて泌尿器科医として勤務。ダヴィンチ手術を多く手がけている。著書は「前立腺がんは「ロボット手術」で完治を目指す！青月社（共著、改訂版）」。日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医、日本性機能学会性機能専門医、日本内分泌学会内分泌代謝科（泌尿器科）専門医、日本泌尿器内視鏡学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター認定医（手術指導医）、日本ロボット外科学会Robo Doc認定医・ロボット（da Vinci)手術認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医 、日本メンズヘルス医学 テストステロン治療認定医、日本医師会認定産業医。

水腎症（すいじんしょう）はどんな病気？

水腎症はどんな病気ですか？

水腎症とは尿路に何らかの障害が起きて尿の流れがせきとめられ、尿管や腎臓に尿がたまってしまう病気です。

尿は通常腎臓・尿管・膀胱・尿道を通って体外へ出されますが、水腎症になると途中で尿が詰まってしまい流れにくくなります。

尿がたまった尿管・腎臓は拡張して腫れてしまいます。膨らみの程度には病態によって差があります。

正確には腎盂から尿管にかけての部分が膨張することを水腎症、尿管のみが膨らむことを水尿管症といいます。

どのくらいの確率で発症するのですか？

胎児の間に水腎症が確認できるケースは600～800人に1人の割合といわれています。また一時的に尿路が膨張しているのが確認されるのは100人に1人の割合です。

具体的な症状について教えてください。

水腎症の症状は、発症した原因によって異なります。

突発的に水腎症を発症した場合の症状は、発熱・背中痛・全身の倦怠感・脇腹や下腹部の痛み・吐き気・血尿・頻尿などです。

尿管がんが原因の場合は血尿、尿路結石の場合は脇腹から腰などにかけて激しい痛みに襲われることもあります。症状が軽く、ゆっくりのペースで水腎症になった場合には全く症状が出ない方もいます。

軽症であればそこまで気にする必要はないのでしょうか？

軽度の水腎症の場合、治療しなくても自然に治ることが多いです。

症状を感じるとすれば脇腹にうずくような痛みがあったりします。痩せ型の方や乳幼児はしこりを発見しやすいのが特徴です。

最近は胎児の超音波検査や生後早期の検診で、症状もなく偶然発見される症例がほとんどです。

編集部まとめ



水腎症とは尿の通り道に何らかの障害が生じたために尿の流れが悪くなり、尿管や腎臓に尿がたまってしまう病気です。

その症状は全く症状が出ない軽度のものから、腰・下腹部にかけて激しい痛みを感じる重度のものまであります。

大人だけではなく乳幼児や胎児にもみられ、超音波検査によって発見される場合がほとんどです。

治療方法は原因によって異なりますが、重度のケースや腎機能の低下がみられる場合は手術が必要になる可能性もあります。

水腎症は放置しておくと腎機能障害、尿路感染症や尿路結石などの合併症を引き起こすこともあるため、症状を自覚した場合には早急に医療機関を受診しましょう。

参考文献

水腎症｜東京女子医科大学病院 泌尿器科 腎臓病総合医療センター

水腎症｜日本小児泌尿器科学会

小児外科で治療する病気水腎症・水尿管｜一般社団法人日本小児外科学会