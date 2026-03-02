【いじめ？】「ゲームに負けたらA子に話しかける遊び」が流行→遠くから見て笑う男子たちの歪んだ娯楽【作者に聞く】
息子から「ゲームに負けるとA子に話しかける遊びが流行っている」と聞いた。遠くからその様子を見て笑い、楽しむという。これは「メンズトーク」と呼ばれる、男子特有の攻撃的で競争的なコミュニケーションの一種だ。漫画家・グラハム子(@gura_hamuco)さんは、この問題に正面から向き合った。
■男性の「生きづらさ」が原因か？
グラハム子さんがメンズトークを知るきっかけは、水谷緑先生の『こころのナース夜野さん』を読んだことだった。そこには、DV加害者の更生プログラムを通じ、男性特有の生きづらさや社会の影響に気づいていく姿が描かれていた。
競争社会で、学歴や仕事の能力、さらには女性遍歴などで自分が優位に立とうとする会話はいまだに存在する。息子の仲間内で行われていた「女子に話しかけて笑う」という遊びも、集団心理によって「楽しい気がしてしまう」有害なものだ。グラハム子さんは調査を進めるうちに、これらが男性自身の苦しさの象徴である可能性にも気づき、考え方が少しずつ変わっていったという。
■「芋っぽい女子」を狙う惨めなからかい
実はグラハム子さん自身も、中学時代に男子から「ハム子、かわいいね」とからかわれたターゲットだった。狙われるのは、おとなしい女子。された側は自分が嘲笑されていることを察し、強烈な不快感と惨めさを味わう。当時はただ不快だったが、社会的な背景を学んだ今は「加害者側も根底に苦しさを抱えているのかも」と感じている。
この経験を11歳の息子にありのまま伝えた。「母さんも昔やられたけれど、とても悲しくて、家に帰って1人で泣いたよ」。息子はその告白を静かに聞いていたという。
時代が変わっても、問題の本質は変わらない。「男らしさ」には、よいものと有害なものがある。社会の中で身につけた価値観は、今からでも変えられるはずだ。自らのトラウマをさらけ出した母の言葉が、次世代の心に響いていることを願わずにはいられない。
グラハム子さんはそのほか、『親に整形させられた私が母になる』など、社会の根深い問題をおもしろい視点で描いた多くの作品を手掛けている。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
