俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日、第8話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第8話は「墨俣一夜城」。小一郎（仲野太賀）たちは墨俣へ出陣。しかし、織田信長（小栗旬）の真の狙いは、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、藤吉郎（池松壮亮）は墨俣に砦を築く大作戦に着手。一方、直（白石聖）は小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・坂井喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるが…という展開。

1566年（永禄9年）夏、小一郎と直は新居を構え、同居。直は握り飯を作り、小一郎を送り出した。

守就は菩提山の質素な庵へ。「織田の動き、どう思う？」。「墨俣」「是迄とは相違せらる」と書かれた紙が戸の隙間から差し出された。中にいるのは稀代の軍師・竹中半兵衛（菅田将暉）だった。

龍興は守就の進言に耳を貸さない。翌朝、砦が出現。龍興は美濃三人衆を叱責した。

建設が進む墨俣砦。小一郎は握り飯を落としてしまい、拾おうとした瞬間に敵の鉄砲の弾。かがんだため命中せず「直に助けられたわ」――。

藤吉郎が7日かかると信長に伝えた墨俣砦がついに完成。藤吉郎と蜂須賀正勝（高橋努）は斎藤軍を迎撃、小一郎と前野長康（渋谷謙人）は北方城へ向かった。

斎藤軍の総攻めに、もはやここまで。時間を稼いだ藤吉郎は「この城を覚えておる者が、この先どれほどおるであろうのう。たった一夜であったが、お主らとともに造ったこの城のこと、わしは生涯忘れぬ。よき城であった！」――。一筋の火矢を放つと、墨俣一夜城は敵をのみ込み、焼け落ちた。

しかし、墨俣砦をおとりにした策は守就に見破られていた。小一郎は「我が兄なら迷わずこう申しまする。信長様なら、新たな面白き世を必ずおつくりになると。斎藤龍興様には、それができまするか。できると申せますか！」と説得。逃げる途中、小一郎は半兵衛とすれ違う。「あの〜、此度の策はどなたが考えたのでありますか」――。

小一郎と藤吉郎は合流。無事、生還した。

1566年（永禄9年）、秀吉が一夜にして築いたと伝えられる「墨俣一夜城」。裏づける史料は乏しいが、現在は跡地（岐阜県大垣市）に「大垣市墨俣歴史資料館（墨俣一夜城）」がある。

今回は、築城にかかった日数ではなく「一夜にして焼け落ちた」という意味合い。SNS上には「墨俣一夜城の新解釈には驚き」「そういう意味の一夜城だったのか」「歴史的な真偽に疑問が残るのを逆手に取って、エンタメと絵作りに振ったの、凄い。“一夜城”の解釈も素敵」「さらに“たった一夜だが、それでも忘れない”という台詞につなげたのは脚本の冴え」などと驚きや絶賛の声が相次いだ。

次回は8日、第9話「竹中半兵衛という男」が放送される。