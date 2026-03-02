新人捕手のキャンプは大忙し。西武のドラフト1位・小島（明大）はキャンプ地である南郷を走り回っていた。

ある日の練習日の行動を見てみると、午前9時前にホテルを出発。9時30分からウオーミングアップ、アジリティメニューをこなし、準備を整える。10時30分からはキャッチボールやノックを終えると、ランニング、体幹メニューに参加。その後、息つく暇もなく、捕手用の防具を付け、ライブBP（実戦形式の打撃練習）の準備に入る。右腕・ラミレスの球を受け終えると、すぐさま防具を外し、慌ただしく打者の準備を始めた。その後、ティー打撃を数球行い、打者としてライブBPに参加。その後、仁志野手チーフコーチ兼打撃コーチを相手にフリー打撃をこなし、ようやく午前中の練習メニューが終了。

午後はセカンドアップを終えると、ベースランニング。その後の個別練習では室内練習場でバットを振り込んだ。バスに乗り込んだのは日が沈み始めた午後5時頃だった。プロ1年目という緊張感に加え、多岐にわたる練習。さらにはファンへのサービスと新人捕手の忙しさを目の当たりにした。それでも最後は「毎日、刺激的ですね。（忙しいのは）キャッチャーの宿命です（笑い）」と笑顔でグラウンドを後にした。

宮崎・南郷キャンプ完走目前だった2月23日に「右大腿裏の軽い張り」を訴え、一部別メニューとなった。悔しさが残るキャンプとなったかもしれないが、しっかりと休養を取り、万全な状態でのプレーする姿を見たい。（記者コラム・小林 伊織）