『福猫』とも呼ばれている猫が、破魔矢を持っておうちの中を歩き回る光景が縁起が良いと、26万再生を超える話題となっています。破魔矢を口に咥える猫ちゃんの姿には、「家の中の邪気を払ってくれたんだね」「新年早々厄除けですね」とコメントが寄せられることに。投稿は26万再生を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：破魔矢を買ってきたら、猫が…予想外の行動に笑ってしまう人が続出】

お正月用の破魔矢を見たごっちゃんは…

縁起が良いと話題になっているのは、Instagramアカウント『Natsu』に投稿された、猫ちゃんが破魔矢を咥えておうちの中を歩き回っている光景。ある年の元旦、お正月用に破魔矢を買ってきた飼い主さん。すると、茶猫のごっちゃんが破魔矢についていた鈴に興味を示し、口に咥えておうちの中を歩き回り始めたのだといいます。

邪気を払い、幸運を射止めるとされている『破魔矢』。新年早々繰り広げられた縁起の良い光景に、たくさんの人が笑顔になることになったのでした。

破魔矢を咥えて家の中を邪気払い

そうして口に破魔矢を咥え、おうちの中をとことこと歩き始めたごっちゃん。キッチンの方からやってきたごっちゃんは、飼い主さんの周りをぐるりと一周すると、再びキッチンへと消えていったといいます。

その姿は、まるで飼い主さんのために邪気払いをしているかのよう。ごっちゃんの縁起の良い光景を元旦から見られた飼い主さんは、きっとこの1年、無病息災で過ごせることでしょう。そんな年始めのお仕事をしているかのようなごっちゃんの姿に、飼い主さんも思わず笑顔になってしまうのでした。

がに股になりながらお役目を全うする姿にキュン♡

ごっちゃんが破魔矢を咥えておうちの中を歩き回る姿だけでも可愛いものの、よく見てみると、さらに可愛い一面が見えてきたそう。それは…がに股になりながら歩いていたこと！

破魔矢を咥えてみたのはいいものの、立派な大きさの破魔矢はごっちゃんの体には少し大きかったようです。破魔矢の先端は床に当たりながら引きずられ、ごっちゃんはそれを避けるようにがに股になって歩いていたそう。がに股になりながらも一生懸命お仕事をするごっちゃんの姿に、なんだか温かい笑いが込み上げてきます。

破魔矢を咥えながらおうちの中を歩いていくごっちゃんの光景には、「どこに置こうかなって考えてるねｗ」「家中の邪気を払ってくれているのかな？」「1周してるの面白いｗ」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『Natsu』では、そんな頑張り屋さんなごっちゃんの日常や、飼い主さんの日々の様子が投稿されていますよ。

ごっちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Natsu」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。