普通のチョコに飽きたらコレ！【ローソン】の「数量限定商品」をチェック♡

「限定」の文字を見るとついつい手に取ってしまうという人必見！ 今回は【ローソン】で買える「数量限定スイーツ」をご紹介します。なくなり次第終了の増量スイーツなど、あわせてチェックしてほしいチョコ商品もピックアップしたので、お買い物の参考にしてみて。

いちご × チョコの間違いない組み合わせ

いちご柄のパッケージがかわいいこちらは「フローズンダークチョコ ストロベリー」。冷凍いちごをダークチョコレートでコーティングしたひんやりスイーツです。「凍った苺のシャリとろ食感とチョコのパリパリ感が絶妙すぎる！」と@iceke361さんは絶賛。チョコがけフルーツがコンビニで手軽に買えるのはうれしいところです。

ごほうびデザートに最適

いちごにチョコレートがかかっていて、ぽてっとしたフォルム。冷凍庫から出したてなら、チョコが固まっているため手を汚さずに食べられそうです。@iceke361さんも「ひとくちサイズで食べやすく、例えばお風呂上がりのご褒美に最高」とお気に入りのご様子。1/13からの発売で「数量限定」とのことなので、見つけたら即GETがおすすめです。価格は\275（税込）。

もちっとパリッと食感にやみつき

あわせてチェックしてほしいのが、こちらの「パリッとしたチョコのもち食感ロール（いちごクリーム）」。もちもち食感の生地でパリパリとした食感のチョコと、苺ピューレ入りクリームを巻いた一品。@sujiemonさんは「いちご & チョコの最強コンビ」と紹介しています。6つにカットされていて、食べやすさも◎ ちょっとした手土産やお茶菓子にもよさそうです。\408（税込）。

今がチャンス！ クリーム増量シュークリーム

期間限定で増量中なのが、こちらの「盛りすぎ！ 大きなチョコシュー（チョコクリーム & ホイップ）」です。いつものサイズも大きめですが、なんとクリームが50%増量。@sujiemonさんいわく「チョコのほろ苦い甘さとホイップが合う」とのこと。「供給可能総数は約168万食」（公式サイトより）のため、見つけたらぜひ試してみて。価格は\194（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iceke361様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A