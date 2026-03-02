京都の高卒ルーキーMF尹星俊のプレーに注目

京都サンガF.C.は2月28日、明治安田J1リーグ第4節でサンフレッチェ広島と対戦し、2-1で勝利した。

この試合で先発出場した高卒ルーキーのMF尹星俊（ユン・ソンジュン）が見せたプレーに、「ゾクゾクした」「本当に有望」など称賛の声があがっている。

昨年8月に下部組織からトップチーム昇格を果たした尹星俊は、第3節のアビスパ福岡戦で先発出場し、プロデビューを飾った。続く第4節のサンフレッチェ広島戦でも先発に名を連ね、随所で存在感を示した。

推進力あふれる切れ味鋭いドリブルと優れた判断力は、チームにとって大きなアクセントとなっている。京都の生え抜きとしてサポーターからの期待も大きい。U-18韓国代表に選出された経験もあり、国際舞台での活躍にも期待がかかる存在だ。

尹星俊の鋭いドリブルや体を張った守備に対しては、「めちゃくちゃうまい」「まじで福岡戦から脳焼かれっぱなし」「インテンシティも高くて素晴らしい」「ドリブルで剥がしたシーンほんま声出た」「ドリブルはゾクゾクした」「本当に有望」など、称賛の声が相次いでいる。18歳の生え抜きMFは、大きな注目を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）