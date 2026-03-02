◆米大リーグ オープン戦カブス１―５ホワイトソックス（１日・米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

カブスの今永昇太投手（３２）が１日（日本時間２日）、本拠のホワイトソックスとのオープン戦で２度目の先発登板し、２回２／３を３本塁打含む４安打３失点で敗戦投手となった。三振は１で４７球を投げて降板した。

１回１死から２番のケーロに２球目の９４マイル（約１５１キロ）の高めの直球を左中間スタンドにたたき込まれ、オープン戦３イニング目で初失点となった。

今永は２回にも、Ｂ・モンゴメリーに内角のスイーパーを左翼席に運ばれると、３回には１番ヘイズにスプリットを右中間スタンドにたたき込まれた。

昨季、３１本も浴びた本塁打。今季の最重要課題の被本塁打を減らせるのか注目されているだけに、この日のピッチングは反省点が多そうだ。

一方、勝利投手になったのは過去２年間ＤｅＮＡに所属し、オフに１２００万ドル（約１８億６０００万円）でホワイトソックスと２年契約を結んだ左腕のアンソニー・ケイ。同じように２回２／３で降板も失点はソロ本塁打の１失点に抑え込んでいた。