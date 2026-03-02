ZIPAIR、超高速Wi-Fi「Starlink」体験レポート オーランドから15時間のフライトも快適
日本航空（JAL）グループの中長距離LCC（格安航空会社）ZIPAIRが2月26日、全機・全路線で衛星インターネットサービス「Starlink」の無料提供を開始すると発表した。現地時間2月28日、米フロリダ州のオーランド国際空港発、成田国際空港行き直行便に搭乗し、実際にその通信環境を体験した。
同社では、日本を含むアジア圏から史上初となるオーランド直行チャーター便（往路4便、復路4便）の運航で話題になったばかり。乗り継ぎ便では最短でも約18時間かかるところ、直行便なら日本から約13時間で到着する。実際、2月23日午後に成田国際空港を出発した初便は、12時間30分ほどでオーランドに到着した。
復路は偏西風の影響もあり約15時間のフライト。それでも、今回の取材で印象的だったのは“長さ”よりも“快適さ”だった。
復路では、機内でスマートフォンやPCのWi-Fi設定から機内Wi-Fiに接続するだけで「Starlink」が利用できた。特別な登録や追加料金は不要だ。機内ということを忘れるほど安定した通信速度で、「Visit Japan Web」から税関申告を済ませ、動画配信サービスのコンテンツを視聴し、SNS投稿も行えた。
復路は偏西風の影響で約15時間のフライトとなったが、「Starlink」によってインターネットを利用でき、「Visit Japan Web」から税関申告を済ませたり、動画配信サービスのコンテンツを視聴したり、SNS投稿を行ったり、地上と変わらないオンライン環境で、フライト時間が短く感じられた。
これまでの機内Wi-Fiに速度や接続の不安定さを感じていた乗客からも、「通信が快適なだけで移動時間の価値が大きく変わる」との声が聞かれた。長距離移動中でも地上と変わらないオンライン環境が整うことで、フライト時間が体感的に短く感じられたのは確かだ。
ビジネス利用者にとっても、移動時間をそのまま業務時間に活用できるメリットは大きいだろう。
■LCCらしい料金体系、使いやすい機内サービス
LCCは運賃の安さが魅力だが、機内サービスの多くは有料となる。ZIPAIRでは、機内食は事前購入または機内購入制。機内持込手荷物は1人最大2個・合計7キロ以内、受託手荷物は1個目から有料で1個あたり30キロ以内（最大5個まで）だ。
今回は往復ともに機内食を事前購入。さらに機内でミネラルウォーターやコーヒー、アイスを注文した。スマートフォンでQRコードを読み取り、キャッシュレスで支払うスタイルはスムーズで、ストレスは感じなかった。
座席はフルフラット仕様の「ZIP Full-Flat」と「Standard」の2種類。Standardでもシート間隔は約79センチ、座席幅は約43センチと、フルサービスキャリアと遜色ない印象だ。
各席にモニターはないが、コンセントやUSBポートが備えられているため、スマートフォンやタブレットを使えば問題ない。そこに無料・高速の「Starlink」が加わったことで、エンターテインメントも仕事も、自分のデバイスで完結する。
“安さ”だけでなく、“時間の質”をどう高めるか。ZIPAIRの挑戦は、LCCのイメージを一段引き上げる可能性を秘めている。長距離フライトの過ごし方が変わる――そんな実感を得た15時間だった。
■CANDY TUNE出演、機上からライブ配信を実施
なお、「Starlink」導入を記念したイベントが、本日（3月2日）、ZIPAIR公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。アイドルグループ・CANDY TUNEを迎えて遊覧飛行を実施し、約1万メートル上空と地上を“超高速通信”でリアルタイムにつなぎ、新たな機内体験の様子を届ける。
当日は、メンバーが機内で考案した「新しい機内での過ごし方」を実践するほか、オンラインゲーム実況配信など、「Starlink」の高速・大容量通信を活かした企画を展開する予定だ。
■ライブ配信概要
配信日時：3月2日午後8時〜9時（予定）
出演：CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）
MC：木村ミサ
