厚生労働省は26日、2025年の人口動態統計の速報値を公表した。年間出生数は70万5809人で、速報値としては10年連続で過去最少を更新した。そんな中、東京都は9年ぶりに増加へと転じた。少子化に歯止めをかけるヒントはあるのか、26日放送のテレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」で解説した。

東京都は子育て支援として、保育料の無償化や18歳までの子ども一人あたり月5000円支給するなどしてきた。その政策をけん引してきたのは小池百合子知事で、「チルドレンファースト社会」を掲げている。2016年の就任当初から待機児童の解消など子育てしやすい環境づくりに取り組んできた。こうした取り組みが効果を現し始めたのか。

ニッセイ基礎研究所人口動態シニアリサーチャーの天野馨南子氏は、増加に転じた要因は子育て支援だけではないと言い、「婚姻数を落とさないように増やしていこうという政策をここ数年しっかり打ち出すようになったことが大きく効いている」と話した。

東京都の婚姻数は出生数と同じように減少傾向だったが、一昨年から2年連続で増加している。東京都は独自のマッチングアプリを導入するなどして、婚姻数を増やす取り組みをしてきた。

「若い人が使いやすいやり方で結婚のチャンスを広げ、広く出会える仕組みを導入していった。それが東京在住、在勤、在学の若者に受けたのはかなり効果があった。出会いやすい環境を応援してもらうことで、気持ちが前向きになる環境づくりに成功した」（天野氏）

結婚した夫婦の子どもの数（完結出生児数）は、1970年代から2002年まで2.2人前後で安定的に推移していたが、2005年から減少傾向となり、直近の2021年には過去最低の1.90人になった（国立社会保障・人口問題研究所調べ）。

少子化が指摘されてからも長らく、結婚した多くの夫婦はだいたい2人の子どもを育ててきたことが分かる。かなり乱暴な言い方をすれば、日本では「若いうちに結婚さえすれば」子どもは生まれていたのだ。

欧州では事実婚が多いため、籍を入れないカップルでも子どもを持つのは一般的だ。結婚しないままシングルマザーになるケースも珍しくない。

しかし日本の場合、文化的理由が大きいのだろうが、正式に結婚しないと子どもを持つマインドにはならない。日本における少子化の本当の原因は「晩婚化」と「非婚」である。よって、天野氏が指摘するように、東京都が若い男女の婚姻数を増やそうとしてきたのは、かなり正しい政策だと言える。

政府は年3兆6000億円規模の少子化対策に取り組むが、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計より17年ほど早く少子化が進んでいる。