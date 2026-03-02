昨季は29ゴールを奪ったのに今季は4ゴール…… リヴァプールFWサラーの数字がここまで落ちると予想できたか「彼はもう過去の人だ」
リヴァプールは1日に行われたプレミアリーグ第28節でウェストハムを5-2で撃破。チームにとって最高の勝利だったが、このゲームでもフル出場したFWモハメド・サラーにゴールは生まれなかった。
昨季はリーグ戦だけで29ゴール18アシストと圧巻の成績を残したサラーだが、今季はここまで20試合に出場して4ゴール6アシストと数字が大きく落ちている。33歳を迎えているとはいえ、昨季からここまで一気に数字が落ちるとはサポーターも予想していなかったのではないか。
「サラーの昨季の成績を見ると、本当に驚異的だ。でも昨季もサラーのパフォーマンスは好きになれなかった。ボールの扱いは本当に酷かったし、ボールを奪われる機会が多いと思う。物議を醸したいわけではない。私はリヴァプールのファンだし、サラーだって大好きだ。素晴らしい選手だと思う。でも、彼はもう過去の人だ。今季のパフォーマンスにも驚きはない。以前からそう言ってきたし、チームにも悪影響を与えている。リヴァプールが昨季に比べて膨大な数の得点数を失っていることが分かる」（『TalkSport』より）。
ウェストハム戦ではフル出場したサラーだが、ボールタッチ46回でドリブルは0、3本シュートを放ったが、枠には1本も飛んでいない。指揮官アルネ・スロットはサラーが昨季の調子を取り戻してくれることを願い続けているはずだが、昨季から体のキレなど何かが変わってしまったのだろうか。