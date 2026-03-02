中東情勢の影響は南米王者と欧州王者が対戦する“フィナリッシマ”の開催にも 「W杯決勝スタジアムの空域をミサイルが飛行しているのを目撃」
カタールサッカー協会（QFA）は1日、国内で開催されるすべての公式戦を延期することを発表した。中東情勢の悪化を受け、リーグやカップ戦などすべての公式戦が一時中断されることとなり、大会再開の日程については決定次第、協会の公式サイトを通じて改めて発表するとしている。
イランをめぐる情勢にて、攻撃を受けたイランでは国内のリーグ戦が無期限停止。また、まもなく始まるAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）ラウンド16西地区の試合も延期になることが発表されている。今後も緊迫した状況が続けば、他の中東のリーグが中断される可能性も大いにあり、この件はサッカー界でも深刻な事態となっている。
スペイン『MARCA』によれば、現時点でフィナリッシマの開催に問題は無いとのこと。しかし同メディアのカタール在住の記者が、前回カタール大会決勝の舞台であり、今回のフィナリッシマの会場であるルサイル・スタジアムの空域をミサイルが飛行するのを目撃したという。仮にもこの状況が長引くのであれば憂慮すべき事態とのことで、大会の開催が危ぶまれる可能性を指摘した。
なおFIFA事務局長のマティアス・グラフストロム氏がこの現状を受けコメント。今夏のワールドカップを含む試合について「詳細をコメントするのは時期尚早だ。だが、引き続き世界中のあらゆる問題の動向を注視していく」と述べていた。
カタールフットボールフェスティバルの試合日程
3月26日
エジプト vs サウジアラビア
カタール vs セルビア
3月27日
スペイン vs アルゼンチン（フィナリッシマ）
3月30日
エジプト vs スペイン
サウジアラビア vs セルビア
3月31日
カタール vs アルゼンチン