¡Ö3·î15Æü¤Þ¤Ç¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ÄÁêÂ³¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡È³ÎÄê¿½¹ð¤Îæ«¡É¤È¤Ï¡©
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Îæ«¡×¤ËÃí°Õ¡ª ±äÂÚÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ª
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤È³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¸Î¿Í¤¬À¸Á°Ãæ¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤¿¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ò¡Ö½à³ÎÄê¿½¹ð¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô¤¢¤ëÁêÂ³¼êÂ³¤ÎÃæ¤Ç¤â½à³ÎÄê¿½¹ð¤Ï´ü¸Â¤¬Ã»¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±äÂÚÀÇÅù¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½à³ÎÄê¿½¹ð¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤äÉ¬Í×½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½à³ÎÄê¿½¹ð¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡¡½à³ÎÄê¿½¹ð¤È¤Ï¡Ö¸Î¿Í¤Î³ÎÄê¿½¹ð¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é4¤«·î°ÊÆâ¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇ¤òºÑ¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äó½ÐÀè¤Ï¸Î¿Í¤Î½»½ê¤ò´É³í¤¹¤ëÀÇÌ³½ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯Ê¬¤ò·×»»¤·ÍâÇ¯¤Î3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1·î1Æü¤«¤éË´¤¯¤Ê¤ëÆü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬¤ò·×»»¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é4¤«·î°ÊÆâ¤Ë¿½¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢7·î1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ü¸Â¤Ï11·î1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î4¤«·î¸å¤ÎÆ±¤¸Æü¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬¤È¡ÖÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¤«¤é3·î1Æü¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬¤Î2¤Ä¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò7·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬É¬Í×¡©
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¸Î¿Í¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´ü¸Â¤Ï¤¿¤Ã¤¿4¤«·î¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Â¤Ï½à³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿½¹ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÇ¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¸Á°¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤¿¼ýÆþ¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤À¤Ã¤¿¿Í¡×¤Î¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¡Ç¯¶â¼ýÆþ400Ëü±ß°Ê²¼¡¢¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½êÆÀ20Ëü±ß°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤ÆÀÇ¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼êÂ³¤Î¤³¤È¤ò¡Ö´ÔÉÕ¿½¹ð¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ÔÉÕ¿½¹ð¤ÏÄÌ¾ï¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ò»È¤¤¡¢ºîÀ®¤Î¼ê½çÅù¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢´ÔÉÕ¶â¤Î¿¶¹þ¸ýºÂ¤òµºÜ¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ÔÉÕ¿½¹ð¤Î´ü¸Â¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤ÎÍâÇ¯1·î1Æü¤«¤é5Ç¯´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ä°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ï¡©
¡¡Ç¯¶â¤Ë¤Ï¾¯³Û¤Ç¤¹¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½êÆÀÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹ð½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¼ê´Ö¤È¡¢´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Î¸«¹ç¤¤¤Ç¿½¹ð¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨À¸Á°Ãæ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ç±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢ÇÛÅö¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÆÀÀÇ¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´ÔÉÕ¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢´ÔÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´ÔÉÕ¶â¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÔÆ°»º½êÆÀ¤ËÃí°Õ¡ª
¡¡¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÂÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄÂÂßÉÔÆ°»º¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£ÄÂÂßÉÔÆ°»º¤ò¤ª»ý¤Á¤ÇÉÔÆ°»º½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º½êÆÀ¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤«¤é¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä½¤Á¶Èñ¡¢¸º²Á½þµÑÈñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¶â³Û¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½à³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Î1·î1Æü¡ÁË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ´½êÆÀ¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð1·î¤Ê¤ÉÇ¯½é¤á¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¿½¹ðÉÔÍ×¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¡¡½à³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹
¡û¼«±Ä¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Æ»ö¶È½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡Ê»ö¶È½êÆÀ¤È¤Ï¡¢Çä¾å¤«¤é·ÐÈñÅù¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î¶â³Û¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ûÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤Æ¾ùÅÏ½êÆÀ¡Ê¤¸¤ç¤¦¤È¤·¤ç¤È¤¯¡Ë¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç
¡ûÍ²Á¾Ú·ô¤òÇäµÑ¤·¤Æ20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿ÌÙ¤±¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡ÊÆÃÄê¸ýºÂ¤Ç¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½ü¤«¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¡û2¤«½ê°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò¤«¤éµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç
¡û¸øÅªÇ¯¶âÅù¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç
¡û²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç
¡ûµëÍ¿½êÆÀ¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¤è¤ë»¨½êÆÀ¡¢Âà¿¦½êÆÀ°Ê³°¤Î½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç
