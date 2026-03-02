株式投資で資産を増やし続ける人たちは、「株の売買タイミング」をどう見極めているのでしょうか？「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」―そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

需給の変化を読む

『株トレ』で繰り返し強調されているのが、「売買高を読む」ことの重要性です。

なぜ売買高なのか。売買高の変化には、相場に参加している投資家たちの資金の動きが表れるからです。

価格だけを見ていると、「上がった」「下がった」という表面的な動きしか見えません。けれども、売買高を合わせて見ることで、その値動きの中身が見えてきます。

たとえば――

（1）売買高が増加し、株価が下落している場合

→ 急いで売ってきている投資家がいる

（2）売買高が増加し、株価が上昇している場合

→ 急いで買いにきている投資家がいる

同じ「売買高増加」でも、株価の方向によって意味はまったく異なります。

売買高は隠せない

窪田さんはファンドマネジャー時代、小型株を大量に売買する際、常に意識していたのは、「相場に意図を悟られないこと」だったといいます。

一度に大量の注文を出せば、株価は大きく動いてしまう。そこで、注文は少しずつ、時間をかけて継続的に発注します。それでも、売買高を丁寧に見ている投資家には、その動きが察知されていたといいます。

どれだけ注文を分散しても、資金が本格的に動けば、売買高は増える。売買高の変化は、資金の動きを隠しきれないのです。

つまり、売買高は「資金の足跡」。大口投資家の動きは、最終的にチャートに刻まれます。

チャートで考えてみる

次のような状況で、投資判断を考えてみましょう。

このチャートをよく観察すると、J社の売買高が増加しながら、上値の節目を突破していることがわかります。

過去に何度も跳ね返された価格帯を、売買高を伴って突破しています。

さらに、その上の価格帯で過去の売買高が少ない場合、戻り売りをこなしながら上昇トレンドが続く展開が期待できます。

大口投資家の流れに逆らわない

まず押さえておきたいのは、相場のトレンドを作るのは大きな資金です。

私たち個人投資家の売買は、機関投資家やファンドと比較して小さな存在です。上昇トレンドも下落トレンドも、主役は大口の資金です。

だからこそ、個人投資家にとって重要なのは、その流れに逆らわないこと。大口の投資家がつくるトレンドに乗ることです。

そのための手がかりになるのが、「売買高」です。売買高を読むことは、資金の流れを読むこと。それが、売買タイミングを見極める第一歩なのです。

