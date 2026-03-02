第４４回中山牝馬ステークス・Ｇ３は３月７日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われる。

重賞初制覇を目指すパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）が主役。牝馬クラシック２冠目のオークスに出走して４着、３冠目の秋華賞でも３着に好走した。古馬初対戦となった前走のエリザベス女王杯はグランプリホースのレガレイラと０秒３差２着と実力は牝馬トップクラス。フラワーカップで２着と中山に替わるのも問題ないだけに、チャンス十分だ。

エリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）はスムーズな競馬で逃げた秋華賞で半馬身差の２着。エリザベス女王杯は距離が長かっただけに、距離短縮は歓迎。開幕２週目の前残り馬場もプラスになる。

中山金杯はゴール前で猛追するもわずかに勝ち馬に届かなかったアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、２走前のアイルランドトロフィーに続く重賞２着。牝馬同士に戻れば初タイトルの圏内。４連勝で福島記念を制したニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は前走が５４キロ。今回はハンデがカギに。