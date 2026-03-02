◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 優勝決定戦〜」（１日、後楽園ホール）観衆１３９６

プロレスリング・ノアは１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 優勝決定戦〜」を開催した。

ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６優勝決定戦は「Ｔ２０００Ｘ」アルファ・ウルフ、カイ・フジムラとドラゴン・ベイン、アレハンドロが対戦した。白熱の激闘は、アレハンドロが２０分５６秒、ゼログラビティでフジムラを沈め優勝を飾った。

試合後、ベインとアレハンドロはＧＨＣジュニアタッグ王座挑戦を表明。リング上に王者チームのダガ＆小田嶋大樹がリングインし受諾した。大会後、プロレスリング・ノアは両軍の意向を受け、３・８横浜武道館でのタイトルマッチを発表した。

バックステージでアレハンドロはリーグ戦を「長かった。裏切られたり、散々散々やられました」と振り返り「でもベインとこうしてジュニアタッグリーグ優勝することができました。ベインのおかげ。そして、あきらめずに応援してくれたホントに皆さんのおかげだと思います。まだまだこれで満足いかない。次、ジュニアタッグのベルト、ベインと必ず巻く」と誓った。ベインも「言いたい気持ちは一つだけです。皆さん、ありがとうございました」と感謝した。

３・８横浜で迎え撃つダガは「お前たちが強いからこそ、こうしてジュニアタッグリーグ戦に優勝して、俺たちの挑戦者になるわけだな。俺たちは十分にタイトルマッチの準備ができているから覚悟しておけ」と通告。小田嶋は「あんな強いお２人を超えてこそ、僕もダガさんももっともっとシングルとして上に行けると思います。最強の挑戦者を超えて、まだまだ僕たちロス・イントカブレスが上にいってやります」と誓った。

◆３・１後楽園全成績

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６優勝決定戦

ドラゴン・ベイン、〇アレハンドロ（２０分５６秒 ゼログラビティ↓片エビ固め）アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ●

▼６人タッグマッチ

〇拳王、丸藤正道、谷口周平（１０分１９秒 Ｐ．Ｆ．Ｓ↓片エビ固め）Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ、マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー●

▼タッグマッチ

内藤哲也、〇ＲＹＵＳＥＩ（１０分１５秒 逆エビ固め）征矢学、鶴屋浩斗●

▼ＡＬＬ ＲＥＢＥＬＬＩＯＮ ＦＩＮＡＬ ＴＲＩＡＮＧＬＥ ３ＷＡＹマッチ

〇ガレノ（７分４６秒 ワグナードライバー↓片エビ固め）晴斗希●

※残りは、清宮海斗

▼８人タッグマッチ

〇ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、タダスケ、政岡純（１０分３３秒 スワンダイブ式ムーンサルト↓片エビ固め）小峠篤司、モハメド ヨネ、Ｈｉ６９、大原はじめ●

▼タッグマッチ

ＢＵＳＨＩ、〇アンヘル・レイエス（９分１５秒 スープレックスカッター↓片エビ固め）近藤修司、小柳勇斗●

▼６人タッグマッチ

ＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉、〇ＨＡＹＡＴＡ（１０分１５秒 変型チキンウイングアームロック）ダガ、小田嶋大樹、郄橋碧●

▼ＮＪＴＬ Ｅｘｔｒａ Ｅｄｉｔｉｏｎ タッグマッチ

ＡＭＡＫＵＳＡ、〇ブラックめんそーれ（７分４４秒 情熱グラウンドコブラ）Ｅｉｔａ、稲畑勝巳●