ニュクス新作アイセラム登場♡目元ケアも叶う多機能美容液

フランス発スキンケアブランドニュクスから、エイジングケア¹シリーズ「メルベイヤンス」に新作2種が登場しました。自然由来成分を中心にしたクリーンビューティ処方に加え、ライン共通成分のマイクロアルゲエキス³を配合。毎日のケアをシンプルにしながら、うるおいとハリのある肌へ導くアイテムがそろいました。先進サイエンスとナチュラルの融合による、新しいスキンケア体験に注目です♡

多機能アイセラムで明るい目元へ

メルベイヤンス アイライター セラム



価格：6,380円

スキンケア効果とトーンアップ効果*⁶を兼ね備えたハイブリッドな目元用美容液「アイセラム」。

万能カラーのピーチピンクピグメントが肌色になじみ、黒クマ・茶クマ・青クマなどさまざまな目元悩みを明るくカバーします。

ヒアルロン酸がうるおいを与え、カフェイン⁷がすっきりとした印象へ導き、ナイアシンアミド⁵が肌のキメを整えます。

97%自然由来成分の処方で、目元用美容液としてだけでなくメイクの上からコンシーラーのように使えるのも魅力です。

(使用方法)朝・夜、化粧水・美容液などで肌を整えた後、アプリケーターを使って目元に塗布し、中心から外側に向かって指でやさしくなじませます。

日中のメイク直しなどにも使用できます。軽く振ってからご使用ください。

内容量：12mL

モルトンブラウンのギフトコレクション登場♡母の日に贈る春の香り

1本で完結デイ＆ナイトクリーム

メルベイヤンス EX デイ＆ナイトクリーム



価格：10,450円

朝晩のケアをひとつに集約できるハイブリッドなデイ＆ナイトクリーム。24時間処方により、一日を通してうるおいとハリをキープします。

95%自然由来成分とヴィーガン由来成分を採用し、ライン共通のマイクロアルゲエキス³に加え、ナイアシンアミド⁵を新配合。昼と夜それぞれに働きかけ、ハリ・ツヤのある肌へ導きます。

ジェルクリーム状のメルティングテクスチャーが伸びよくなじみ、軽やかな使い心地ながらしっとりとした仕上がりを実現します。

(使用方法)朝・夜、化粧水・美容液などで肌を整えた後、パール粒大を手に取り、手のひらで軽く温めてから顔全体・首・デコルテに塗布します。美容液の後のご使用をおすすめします。

内容量：75mL

自然派エイジングケアを日常に

ナチュラル由来成分と先進的なスキンケア技術を融合したニュクスの新作は、忙しい日々でも心地よく続けられるシンプルケアを叶えます。

アイセラムで目元を明るく整え、クリームでうるおいとハリをプラスすれば、凛とした印象の素肌へ。

毎日のスキンケア時間をやさしく満たすアイテムとして取り入れてみてはいかがでしょうか♪