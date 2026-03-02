明海大教授（安全保障論）小谷哲男氏

米国とイスラエルが２月２８日にイランへの軍事攻撃に踏み切ったのは、イランの最高幹部が同時刻に同じ場所に集まるとの情報を得たことが一番の理由とみている。

イランで昨年末から広がった反体制デモを見たトランプ米大統領が、ハメネイ師を排除すれば革命が起こると感じたことも攻撃の背景にある。

トランプ氏は１月中旬にも攻撃を考えたようだが、当時は十分な戦力が中東に集まっていなかった。米国はイランとの核協議で、「完全降伏」か「戦争」という二者択一を迫り、イランが受け入れないことはわかっていた。核協議は戦力が整うまでの時間稼ぎだったとみた方がいい。

米国は（自爆型）無人機を初めて実戦で使った。次世代の長距離ミサイルも初投入した可能性があり、今回の攻撃は、「新兵器の実験」という位置づけもあったのかもしれない。

米国は攻撃を１週間程度行う想定で作戦を開始したとみられ、イランの弾道ミサイル拠点や核施設を破壊できれば、いったん作戦を終了するのではないか。

懸念は、イランがホルムズ海峡を封鎖したと主張していることだ。原油価格が上昇すれば、トランプ氏は封鎖の解除に力を入れるはずだ。ただ、封鎖するとの情報をイランが流すだけでも、リスクを避けるためタンカーは通航できなくなる。トランプ氏にとって、ホルムズ海峡がイランへの関与が泥沼化する大きな要因となる可能性がある。（国際部 大我寛樹）