ポイントは「合流か左折か」 でも相手から見える？ 「実情に合わない」意見も

普段何気なく使っているウインカーですが、状況によっては左右どちらのウインカーを出すのが正しいのか、判断に迷う場合があります。具体的には、バイパスなどの幹線道路に流入するとき、左にある脇道から主道路に「斜め」に流入するケースです。



こうした状況でどちらのウインカーを出すべきか、実は明快な判断方法があります。



しかし、そのルールについてはSNSなどで賛否が分かれています。

判断ポイントは、先の道路に対して「合流」になるのか「左折」になるのか、を考えるとよいでしょう。

【画像】「えっ…！」これが「ウインカーに迷ったときの判断方法」です（28枚）

高速道路でSA・PAの出口やICから本線へ入る時などはわかりやすい「合流」です。同様に、左の側道からバイパス本線に入るときも同様に「合流」となります。

本線車両と同じ方向に進みながら「右に進路変更する」という動きになるので、ウインカーは右に出します。

一方で、同じ動きながら、進路変更には当たらないケースもあります。

停止線があったり、信号が設置されている場合です。合流のように見えても、これは停止線や信号があれば、そこは「交差点」の扱いになり、「左折」という行為になります。

合流するように道路が斜めに接続していても、これは単に道路の形状が斜めになっているというだけで、実際には交差点の「左折」となることから、ウインカーは左に出します。

こうした「斜め接続道路」がある交番で警察官に聞いたところ、合図を迷った時の判断方法について、次のような回答がありました。

「大通りに合流するような形の道路で合図をどちらに出せばいいか迷ったときには、停止線があるかどうかを確認してください。

停止線であれば交差点なので左に、停止線がなく車線が点線であれば合流になるので右に合図します。

左に合図を出すと合流先の道路を走行するクルマからは合図が見えないと不安になるかもしれませんが、停止線がある場合は左に出してください」

この「斜め接続道路」でのウインカーの出し方ですが、知らない人もかなり多く、SNSにはさまざまなコメントが寄せられています。

「運転歴30年だけど、停止線があるかないかで決まるなんて今日初めて知った」「ずっと感覚でやってた」「教習所で習ったんだろうけど、いざ実地に出ると忘れてしまう。良い復習になった」「目からウロコ」「これからは迷わずに済む」といった声が多くみられます。

いっぽう、実際に定められたルールと、本線車両からの「被視認性」を考えると、実情に合わないとする意見もあります。

「左折扱いだから左に出せとか言うけど、斜めの合流だと本線の車から左のウインカーなんて全く見えない」「統一して右に出した方が合流の意思が伝わって安全」「ルール通り左に出して、事故ったら元も子もない」

さらに、「法律が実情に追いついていない典型例」「ルールの方を柔軟に変えるべきではないか」と、ルールの曖昧さを指摘する声もあります。

なかには、「昔、この件で警察に捕まりそうになったことがあるけど、その時も警官によって言うことが違って困惑した」と、道路交通法を熟知している警察のあいだでも判断が揺れていたという経験談も寄せられていたほか、「首を右に思い切り振って入るぞアピールを併用している」と、ウインカーだけでなく自車の動きで伝えているとする独自の技法を使っている人も。

合流や左折は、互いのクルマがどのように動きたいかの意思疎通が非常に大切になる場所ですが、今回のウインカーの事例のようにコミュニケーションが不十分になることが多く、事故も起こりやすくなっています。

ルール上では明確に決まっているものの、十分な周知が足りないことも問題です。今後は標識や道路標示などでのピンポイントでの明示なども必要になってくるのかもしれません。