【ノルディックスキー・ジャンプ W杯】（2月28日／オーストリア・ヒンツェンバッハ）

【映像】話題の214M大ジャンプ（実際の様子）

オーストリアのクルムにて、ミラノ・コルティナ五輪後初戦となったスキージャンプW杯フライングヒル男子個人21戦が行われた。日本の小林陵侑は1回目に214メートルのジャンプを決め、この時点で全体4位につけた。この飛行で見せた小林の“ある変化”に、中継席からは驚きの声があがった。

五輪後の再スタートとなる今大会。日本のエースである小林は、1回目のジャンプで214メートルのビッグフライトを披露し、首位のステファン・エンバッハーやヨナス・シュスター（ともにオーストリア）らに次ぐ暫定4位につけた。

ジャンプの直後、実況を務めた谷口廣明アナウンサーが記録を伝えると、元全日本スキージャンプコーチで解説を務めた竹内元康氏が「手の向き変えてなかった？ちょっと待って」と言及。「（リプレイを見ながら）あ、変えているわ」「いつもは（手の）甲が上に向いている。今日いきなり変えてきた」と、小林が飛行中の手の向きを急遽変更していたことを驚いた様子で指摘した。

「変化するきっかけを常に変化を求めてやっている」

竹内氏は、「陵侑選手のすごいところは、ダメなことを続けていてもダメしか残らない（と分かっていること）。“何か変えないと”と、変化するきっかけを常に変化を求めてやっている」と、小林の飽くなき探求心と修正能力を絶賛した。ゲスト出演したRAG FAIRの土屋礼央も「なるほど。やり切ってよかったですね」と深く感心した様子を見せた。

なお、小林は2回目のジャンプと合わせて最終的に381.5ポイントを獲得し、8位で今大会を終えた。今季W杯ランキングで2位につけ、常に進化を求める日本のエースの姿勢が垣間見えた瞬間だった。（ABEMA de J SPORTS）